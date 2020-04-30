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En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya mal oldu Bilmeden polislerin önünde drift attı, polis merkezinde inkar etti Güvenlik kameraları görüntülerini görünce suçunu itiraf eden sürücüye 6 bin 400 lira ceza uygulandı

İHA

En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya mal oldu Bilmeden polislerin önünde drift attı, polis merkezinde inkar etti Güvenlik kameraları görüntülerini görünce suçunu itiraf eden sürücüye 6 bin 400 lira ceza uygulandı

Antalya'da otomobiliyle sanayi sitesinde drift atan sürücü, başka bir olay için aynı bölgede bulunan polislere yakalandı.
Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yeniden drift atan sürücü, ertesi gün Cumhuriyet Polis Karakoluna çağrıldı. İlk önce drift atmadığını, o saatte evinde olduğunu söyleyen sürücü, polislerin drift görüntülerini göstermesi üzerine suçunu kabul etti. Kemal G.’ye drift atmak suçundan 6 bin 141, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 288 olmak üzere 6 bin 429 TL ceza yazıldı. Sürücü belgesine 2 aylığına geçici olarak el konulurken, araç da 60 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
Olay, başka bir olay için sanayi sitesinde bulunan çok sayıda polisin gözleri önünde cereyan etti. Sanayi Sitesinde Kemal G. isimli sürücü seyir halindeyken 06 LCA 43 plakalı otomobiliyle Zübeyde Hanım Caddesi girişinde drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücü, drift attığını gören polislerin 'dur' ihtarına aldırış etmeyerek sanayi sitesinde kayboldu. Aynı araç 23 dakika sonra bu kez Zübeyde Hanım Caddesi'nde ortaya çıktı. Aşırı hızlı bir şekilde doğu garajı kavşağına gelen araç, yine drift atmak suretiyle kavşaktan dönüp çevreyolu istikametinde gözden kayboldu.
Drift anı sanayi sitesindeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan otomobil sahibi, Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna davet edildi. Karakola gelen araç sahibi Kemal G., ilk etapta kendisinin o saatte evinde olduğunu, drift atmasının söz konusu olmadığını söylerken, görevlilerin görüntüleri izlettirmesinin ardından suçunu kabul etmek zorunda kaldı.
Sürücüye drift yapmak ve trafiği tehlikeye sokmak suçundan 6 bin 141, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 288 olmak üzere toplam 6 bin 429 lira ceza kesildi, sürücünün ehliyetine 60 gün geçici olarak el konulurken, otomobili ise 60 gün trafikten men edildi.
Öte yandan, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, drift atanlara yönelik çalışmaların sürdüğünü, özellikle sanayi sitesi içerisinde Sanayi Camii karşısında ve Zübeyde Hanım Caddesi girişindeki alanda drift atmak suretiyle trafiği tehlikeye sokan sürücülerin gereken cezaya çarptırılacaklarını dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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