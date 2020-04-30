Antalya'da 7 metre karla kaplı yollar açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da 7 metre karla kaplı yollar açılıyor

DHA

Ahmet İSTEKEmrah GÜL/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesinin Söbüçimen yayla grup yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Toros Dağları'nın eteklerinde yer yer 7 metreyi bulan karlı yolları açmak için 25 kişilik ekip görev yapıyor. Doğası, sahilleri, yazkış denize girilen turizmin başkenti Antalya'da, nisan sonunda karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Toros Dağları'nda yer yer kar kalınlığı 7 metreyi bulan Söbüçimen yayla grup yollarını ulaşıma açmak çaba...

Antalya'da 7 metre karla kaplı yollar açılıyor

<br>Ahmet İSTEKEmrah GÜL/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesinin Söbüçimen yayla grup yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Toros Dağları'nın eteklerinde yer yer 7 metreyi bulan karlı yolları açmak için 25 kişilik ekip görev yapıyor.<br>Doğası, sahilleri, yazkış denize girilen turizmin başkenti Antalya'da, nisan sonunda karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Toros Dağları'nda yer yer kar kalınlığı 7 metreyi bulan Söbüçimen yayla grup yollarını ulaşıma açmak çaba harcıyor.<br>3 BİN KİLOMETRE YAYLA YOLU<br>Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, 2 bin 500 rakımlı Toroslar'da ekim ayında yağan karın yolları kapadığını söyledi. Bölgede 3 bin kilometre yayla yolu olduğunu aktaran Akdemir, şöyle konuştu:<br>"Yörükler için yayla yollarını açıyoruz. Şu an kar mücadelesi yapıyoruz. 15 veya 20 güne kadar bitiririz. 25 kişilik ekip olarak çalışıyoruz. Bu bölgede 26 yayla var. Manavgat, Alanya, Gündoğmuş'taki aşiretler buraya çıkıyor. Şu an burada kar var ama yaz aylarında burası insandan geçilmez. 7 aydır kapalı olan bir yoldu. Bu bölge yolları ekimde kapanıyor, mayısta açılıyor."<br>'ANTALYA'DA BÖYLE YERLER Mİ VAR'<br>Yol çalışması yapan bir iş makinesinin kara saplandığını aktaran Akdemir, "Kar yüksekliği fazla olduğu için kepçe çakıldı. Arkadaşlar gerekeni yapıyor. 45 metrelik kar yüksekliği var. Normal zamanda Antalya'da herkes denize girerken, 2 bin 500 metrede ise kar mücadelesi yapılıyor. 'Antalya'da böyle yerler mi var' diye soruyorlar, Antalya farklı bir ilimiz" dedi.<br>MÜCADELE ERKEN SAATLERDE BAŞLIYOR<br>Bölgede karlı yolları açmak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kepçe operatörü Murat Abatay, "Yaylacılara yol açmak için buradayız. Aracımız kara saplandı. 4 ile 7 metre kar var. İlerde 10 metre yükseklikte kar var. Bu 30 kilometrelik bir yol. Ara yolları da var. Hadime, Bozkır ve Akseki'ye çıkan yayla yolları da var. 07.30 ile 18.00 saatleri arasında çalışıyoruz" diye konuştu.<br>3 BİN HAYVAN BÖLGEDE OTLUYOR<br>Alanya Çakallar Mahalle Muhtarı Memiş Şahin, yayla yollarının açılmasının önemli olduğunu, hayvanlarının bir an önce yaylaya çıkması gerektiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle Antalya Valiliği'nin 20 Mayıs'a kadar hayvan otlatılmasına kısıtlama getirdiğini hatırlatan Muhtar Memiş, kısıtlamanın bu tarihten önce kaldırılmasını istediklerini belirtti. Memiş, "Hayvanlar şu an aç durumda. Bu yayla yolları kasım ayından beri kapalı. 4 metre kar var. Yolların bir an önce açılmasını istiyoruz" dedi. Muhtar Memiş, 26 mahallede toplam 3 bin civarında hayvanın bu bölgede otlatıldığını kaydetti.<br>'KİRAPET DEĞİL SÖBÜÇİMEN'<br>Antalya Valisi Münir Karaloğlu dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ekiplerin karla mücadelesini, "Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil. Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" sözleriyle duyurmuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gündoğmus Ahmet İSTEKEmrah GÜL<br>2020-04-30 15:39:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Antalya'da kar mücadelesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da kar mücadelesi
Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
Savcı ve polisin gözü önünde drift atan sürücüye 6 bin 429 lira ceza
YEREL HABERLER Savcı ve polisin gözü önünde drift atan sürücüye 6 ...
En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya mal oldu Bilmeden polislerin önünde drift attı, polis merkezinde inkar etti Güvenlik kameraları görüntülerini görünce suçunu itiraf eden sürücüye 6 bin 400 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya mal ...
Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda (2)
YEREL HABERLER Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa ...
(Görüntülü) Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü ...
ATSO Başkanı Çetin: "Kapatılan işletmelere kira desteği verilmeli" "Korona Türkiye ve Antalya için bir fırsat olabilir
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Kapatılan işletmelere kira ...
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, gülmekten konuşamadı
YEREL HABERLER Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, gülmekten ...
Konyaaltı'nda 15 bin metrekare daha yeşil alan oldu
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda 15 bin metrekare daha yeşil alan oldu
(Görüntülü) KUMLUCA- Civcivleri serasında besliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) KUMLUCA- Civcivleri serasında besliyor
Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole yaşam Dünyaca ünlü sahilde denize 50 metre mesafede izole oldular Araçlarını sosyal mesafe kuralına göre park eden karavancılar, salgın sebebiyle karavanlarından çıkmıyor
YEREL HABERLER Koronaya karşı sosyal mesafeli karavanlarda izole ...
Vali Karaloğlu: "Hep birlikte mücadelemiz devam edecek ve inanıyorum ki başaracağız."
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Hep birlikte mücadelemiz devam ...
(Görüntülü) Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden ...
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü (2)
YEREL HABERLER Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü (2)
Antalya’da 2.5 dönümdeki domates fidelerini bir gecede kökünden kesip telef ettiler Kimliği belirsiz şahıslar çiftçiyi 100 bin TL zarara uğrattı
YEREL HABERLER Antalya’da 2.5 dönümdeki domates fidelerini bir ...
(Görüntülü) Marketten 2 şişe içki çaldı, koranavirüsü bahane etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marketten 2 şişe içki çaldı, koranavirüsü ...
Kumluca MYO öğrencilerinden engelli vatandaşa akülü araba
YEREL HABERLER Kumluca MYO öğrencilerinden engelli vatandaşa akülü ...
(Görüntülü) Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören çocuğa hastanede oda
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anne ve babası koronavirüs tedavisi gören ...
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da temizlik işçileri için özel 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Antalya'da temizlik işçileri için özel 1 Mayıs ...
ATB Başkanı Ali Çandır: "Tarım dijitale ayak uydurmalı" ATB Mart ve Nisan Meclisini video konferansla yaptı
YEREL HABERLER ATB Başkanı Ali Çandır: "Tarım dijitale ayak ...
Eşini öldüren koca: Birkaç tokat attım, uyandığımda cansız yattığını gördüm
YEREL HABERLER Eşini öldüren koca: Birkaç tokat attım, uyandığımda ...
Kepez’de fırınlara Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Kepez’de fırınlara Ramazan denetimi
Marketten 2 şişe içki çaldı, koranavirüsü bahane etti
YEREL HABERLER Marketten 2 şişe içki çaldı, koranavirüsü bahane etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X