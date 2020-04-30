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Antalya'da 7 metrelik karla mücadele çalışmaları 2 bin 500 metre rakımlı Söbüçimen yaylasında iş makineleri karla kaplı yolları açmak için çalışıyor

İHA

Antalya'da 7 metrelik karla mücadele çalışmaları 2 bin 500 metre rakımlı Söbüçimen yaylasında iş makineleri karla kaplı yolları açmak için çalışıyor

Antalya'da Gündoğmuş ilçesinin 2 bin 500 metre rakımlı Söbüçimen Yaylası’nda yer yer 78 metreyi bulan karla kaplı yolları yaz aylarında yaylalara göçen hayvancıların ulaşımına açmak için çalışma yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş İlçesinin Söbüçimen Yaylası grup yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlkbahar mevsimiyle birlikte Antalya’da yaylalarda karla mücadele hız kazandı. Toros Dağları’nın eteklerinde 78 metreyi bulan karlı yolları açmak için Büyükşehir Belediyesi’nin 25 kişilik ekibi ve iş makineleri kesintisiz çalışıyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı 26 yaylayı birleştiren grup yollu Yörüklerin göç zamanına yetiştirilecek.

7 ay karla kaplı
Antalya’nın 19 ilçesinde yaklaşık 3 bin kilometreyi bulan yayla yollarını Yörüklerin göç mevsimine kadar yetiştirmek için ekipler kurdukları şantiyelerde yatılı olarak kalarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak Gündoğmuş’un Söbüçimen yaylası güzergahında 26 yaylayı birleştiren grup yolunda çalışma gerçekleştiriyor. Ekim ayından Mayıs ayına kadar yaklaşık 7 ay karla kaplı olan 30 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmet ekipleri, yolun 15 kilometrelik kısmını ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen, Alanya Çakallar Mahalle Muhtarı Memiş Şahin yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim yaylalarımız burası. Toroslara çıkıyoruz. Bizim mahallemiz yörük köyü ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bir an önce yaylaya çıkmak istiyoruz. Muhittin Başkanımın öncülüğünde yollarımız açılıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Biz de bizim için çalışan arkadaşlarımızı burada ziyarete geldik” dedi.

“Bir an önce açılsın”
Çobanlık yaptığını ifade eden Manavgat Karakaya Mahalle Sakini Mehmet Ali Göktaş ise, “300400 koyunum ve kuzum var. Buraya yaylaya çıkıyorum. Mayıs içinde geliyorum. Eylül gibi dönüyorum. Burada peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz, hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bizim işimiz bu. Büyükşehir Belediyesi’nden ve Başkanımız Muhittin Böcek’ten Allah razı olsun. Bir an evvel yaylalarımıza göçebilmemiz için mücadele ederek yolları açıyorlar” diye konuştu.
I6 yaşından beri çobanlık yaptığını söyleyen Osman Tuncer de kendileri için özveriyle mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Başkan Böcek’e teşekkür etti. Avsallar yaylasında hayvancılık yaptığını belirten Tuncer “Eğer Başkan Muhittin Böcek yaylamızı ziyaret eder, bir ayranımızı içirse çok mutlu olurum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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