Yasağın başlamasıyla Antalyalılar evlerine çekildi

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya´da vatandaşlar evlerine çekildi.<br>İçişleri Bakanlığınca alınan karar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 3 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek kısıtlamanın başlamasıyla Antalya´da vatandaşlar evlerine çekildi. Saatlerin 24.00´ü göstermesiyle kavşaklarda polis ekipleri görev almaya başladı. Yoldan geçen araçları ve vatandaşları durduran ekipler, dışarıda olan kişilere evlerine gitmesi yönünde uyarıda bulundu.<br>Muratpaşa ilçesi Antalyaspor Kavşağı´nda görev yapan ekipler, bisikletle evine giden bir kişiyi durdurarak, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattı. Gece saatlerinde dahi insanların olduğu Cumhuriyet Meydanı ise sessizliğe büründü. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-01 01:58:31<br>
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