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Antalya'da kısıtlamalara uymayanlara 57 bin 412 TL ceza uygulandı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-5)”

İHA

Antalya'da 20 yaş altı 7 kişi, 65 yaş üstü bir kişi ve sosyal mesafe kuralına uymayan 33 kişiye toplam 57 bin 412 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'da kısıtlamalara uymayanlara 57 bin 412 TL ceza uygulandı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-5)”

Antalya'da 20 yaş altı 7 kişi, 65 yaş üstü bir kişi ve sosyal mesafe kuralına uymayan 33 kişiye toplam 57 bin 412 TL idari para cezası uygulandı.
Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 30 Nisan tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (20205)” yapıldı. Uygulamaya toplam bin 382 personel, 259 ekip, 2 deniz aracı 2 hava aracı ve 5 dedektör polis köpeği katıldı.
Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 237 sabit uygulama noktası ve 507’si süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam bin 432 iş yeri kontrol edildi. Toplam 3 iş yerine 3 bin 934 TL para cezası uygulandı.

Sosyal mesafeye uymayanlara ceza
Şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde toplam bin 580 şahıs denetlendi. 20 yaş altı 7 kişi, bir 65 yaş üstü ve 33 sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslara toplam 57 bin 412 TL idari para cezası uygulandı. 2 aranan şahıs da yakalandı.
127’si toplu taşıma, 929’u ticari taksi olmak üzere toplam 2 bin 158 araç kontrol edildi. Toplam 56 araca 18 bin 395 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 245 park ve bahçe ile 56 mesire ve yürüyüş alanı kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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