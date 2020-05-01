Alanya'daki yerleşik Ruslar, korona tedbirlerinden memnun

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Yana Nozdrina (41) ile Rus asıllı Norveç vatandaşı İrina Karlson (45), Türkiye'nin, alınan koronavirüs tedbirleriyle güvenle yaşanılabilen bir ülke olduğunu söyledi. Nozdrina, alınan tedbirlerden memnun olduğunu belirterek, "Rusya'da da karantina süreci aynı, ama cumartesi -pazar günleri evden çıkılıyor. Yasak yok, burada yasak. Ama yasağın olması iyi. Belki de virüsü durduracak" dedi. Karlson da, "Koronavirüs süreci burada daha iyi yaşanıyor. Türkiye yaşamak için çok güzel bir ülke" diye konuştu.<br>Moskova'dan yaklaşık 11 yıl önce kızının alerjisi nedeniyle Türkiye'ye taşınmaya karar veren Yana Nozdrina, Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşti. Alanya'da havası alerjisine iyi gelen kızıyla yaşayan Nozdrina, 5 yıl önce de Müslümanlığı seçip, 'Ayşe' adını aldı. Yana Nozdrina, Rus asıllı Norveç vatandaşı olan arkadaşı İrina Karlson ile camileri gezmeye başladı. Son olarak Mahmutlar Mahallesi'ndeki Merkez Camii'ni gezen arkadaşlardan Yana Nozdrina, Rusya'da yaşamın zor olduğunu söyledi. Alanya'yı ve Türk insanını çok sevdiğini,Türkiye'de insana değer verildiğini kaydeden Yana Nozdrina, 5 yıl önce Müslümanlığı seçtiğini, 'Ayşe' adını aldığını ifade etti. Nozdrina, "Burada insana verilen kıymet çok güzel, insanlar sıcak. Çocuğumun burada alerjisi bitti. Burası onun için daha faydalı" dedi.<br>Yana Nozdrina, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak da, "İnsanlara zarar veriyor ama iyi tarafı da var. Aileler birlikte yaşıyor. Lokantalara gitmiyor, evde yemek yapıyor. Kitap okuyor, film izliyor ve aileler arasında daha sıcak ilişki yaşanıyor" diye konuştu.<br>'TÜRKİYE'DEKİ YASAKLAR BELKİ DE VİRÜSÜ DURDURACAK'<br>Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlerden memnun olduğunu kaydeden Nozdrina, "Rusya'da da karantina süreci aynı ama cumartesi-pazar evden çıkılıyor. Yasak yok, burada ise yasak. Biraz çocuk için sıkıntılı, hareket yapması lazım, spor yapması lazım. Ama yasağın olması iyi. Belki de virüsü durduracak" dedi.<br>'KORONAVİRÜS SÜRECİNİ ÇOK İYİ YAŞIYORLAR'<br>8 ay önce Norveç'ten Alanya'ya yerleşen Rus asıllı Norveç vatandaşı psikolog İrina Karlson da annesinin Tatar ve Müslüman olduğunu belirtti. Müslümanlığın en güzel din olduğunu düşündüğünü söyledi. Karlson, "Koronavirüs süreci bana göre burada daha iyi yaşanıyor, insanlar virüsün bitmesini bekliyorlar. Bana göre Türkiye, yaşamak için çok güzel bir ülke" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-01 11:06:31<br>

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