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Korona değil güneş eve hapsetti Güneşin erittiği kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Güneş ışınlarına maruz kaldıkça vücudunda DNA mutasyonu gerçekleşen ve bu yüzden de kanser hücreleri hızla yayılan kadın, gözyaşı dökerek yardım istedi Sibel Oflas: “Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor” “Bu kaçıncı organım ve daha ne kadar kesileceği belli değil”

İHA

Güneş ışınlarına maruz kaldıkça vücudunda DNA mutasyonu gerçekleşerek kanser hücreleri hızla yayılan ve bu yüzden de uzuvları tek tek kesilen 45 yaşındaki Sibel Oflas'ın, son olarak sağ kolu da omuz bölgesinden kesilecek. Kanserin yayıldığı organda katlanamayacak acı oluşturduğunu belirten Oflas, "Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor. Bu kaçıncı organım ve daha ne kadar kesileceği belli değil. Bu kadar tıp ilerledi deniliyor ama neden bu tıp bende hiç ilerlememiş, neden beni görmüyor" diyerek gözyaşı döktü.

Korona değil güneş eve hapsetti Güneşin erittiği kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Güneş ışınlarına maruz kaldıkça vücudunda DNA mutasyonu gerçekleşen ve bu yüzden de kanser hücreleri hızla yayılan kadın, gözyaşı dökerek yardım istedi Sibel Oflas: “Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor” “Bu kaçıncı organım ve daha ne kadar kesileceği belli değil”

Güneş ışınlarına maruz kaldıkça vücudunda DNA mutasyonu gerçekleşerek kanser hücreleri hızla yayılan ve bu yüzden de uzuvları tek tek kesilen 45 yaşındaki Sibel Oflas’ın, son olarak sağ kolu da omuz bölgesinden kesilecek. Kanserin yayıldığı organda katlanamayacak acı oluşturduğunu belirten Oflas, “Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor. Bu kaçıncı organım ve daha ne kadar kesileceği belli değil. Bu kadar tıp ilerledi deniliyor ama neden bu tıp bende hiç ilerlememiş, neden beni görmüyor” diyerek gözyaşı döktü.
Antalya’da yaşayan 45 yaşındaki Sibel Oflas 8 yaşından beri 'epidermodisplazya verrüsiformis' adı verilen deri hastalığıyla mücadele ediyor. Nadir görülen hastalık sonrası yaşı ilerledikçe Oflas’ın yaraları güneş ışığının etkisiyle kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının 2 yıl önce kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı. Son olarak sağ eline yayılan kanser hücreleri ilk etapta 2 parmağını, ardından tüm kolunu sardı. Acılara dayanamayan Oflas, gittiği hastanede elinin kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde kanserin iç organları da tehdit edilebileceği bilgisini aldı. Acilen ameliyat masasına yatırılan Oflas’ın eli, bilek bölümünden kesilerek ampute edildi. Ardından kanserin yüz ve vücudunun diğer bölgelerinde yayılmasına engel olunamayınca kemoterapi kararı alındı. Yaklaşık 1 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gören Oflas’ın 12 ay kadar yüzündeki hücreler yok olsa da, daha sonrasında tekrar yayılmaya başladı.

Sağ kolu omuzdan kesilecek

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