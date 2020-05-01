Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar

DHA

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)HASTALARIN sağlığına kavuşması için cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına her gün 3 öğün yemek hazırlayan yemekhane görevlileri, koronavirüs salgını döneminde de riske rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bir dizi tedbir alarak çalışan işçiler, yemek dağıtımı için girdikleri pandemi servisinde ise ekstra önlemler alıyor. Pandemi hastanelerindeki koronavirüsle mücadelede, sağlık çalışanları kadar hastanelerin diğer birimlerinde görev yapan işçiler de görev alıyor. Hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına rağmen işçiler, bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını...

Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)HASTALARIN sağlığına kavuşması için cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına her gün 3 öğün yemek hazırlayan yemekhane görevlileri, koronavirüs salgını döneminde de riske rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bir dizi tedbir alarak çalışan işçiler, yemek dağıtımı için girdikleri pandemi servisinde ise ekstra önlemler alıyor.<br>Pandemi hastanelerindeki koronavirüsle mücadelede, sağlık çalışanları kadar hastanelerin diğer birimlerinde görev yapan işçiler de görev alıyor. Hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına rağmen işçiler, bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Görev başındaki işçiler aynı zamanda koronavirüse yakalanmamak için bir dizi tedbir alıyor.<br>Antalya'daki pandemi hastanelerinden olan Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan işçiler de bunlardan bazıları. Hastanenin yemekhanesinde çalışan görevliler, gün boyu tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanları için yemekleri hazırlıyor ve dağıtıyor. Hastanenin en üst katında bulunan üretim tesislerinde sabah erken saatlerde başlayan yolculuk, akşam yemek saatine kadar sürüyor.<br>Pandemi öncesinde günlük bin kişilik yemeğin yapıldığı üretimhanede, salgın nedeniyle sayının düşmesiyle birlikte 250 kişilik yemek hazırlanıyor. Her öğünde farklı 4 çeşit yemeğin hazırlandığı yemekhanede, 41 kişilik ekip görev yapıyor. Ramazan ayı nedeniyle sahur saatinde de yemeğin çıktığı yemekhanede, iftar saatinde ise oruç tutan çalışanlar için tekrar yemek çıkıyor. Herkesin ayrı bir görevinin olduğu yemekhanede, kimi görevliler yemekleri pişirirken, kimileri dağıtımda, kimileri ise bulaşıkhanede görev yapıyor.<br>Yemek dağıtımı için 7 katlı hastanenin her katına 2'şer kişi çıkan ekipler, pandemi servisindeki dağıtım sırasında ise koruyucu ekipmanlar kullanıyor. Servisteki hastaların kapısında tek kullanımlık tabaklara koyulan yemekler, odalara bırakılıyor. Bu sırada yemeği bırakmak için odaya giren görevli ise her oda çıkışında ekipmanlarını değiştiriyor. Dağıtımın ardından yemekhane katında buluşan görevliler, tek kullanımlık ekipmanlarını özel poşetlere koyduktan sonra kendilerini dezenfekte ediyor.<br>Yemek saatinin ardından çalıştıkları bölgeleri temizleyen işçiler, yetişemedikleri durumlarda da birbirlerine destek oluyor. Görevlilerin gün içerisindeki çalışmalarında kullandıkları kıyafetleri de günlük olarak yıkanıyor. Mesai bitiminde kıyafetlerini de özel poşetlere koyan çalışanlar, evlerine gitmeden önce kendilerini tekrar dezenfekte ediyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-01 13:16:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı
(Görüntülü) DHA DRONU KARGANIN SALDIRISINA UĞRADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DHA DRONU KARGANIN SALDIRISINA UĞRADI
(Görüntülü) Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya caddeleri sokak hayvanlarına ...
Jandarmanın suçüstü kumar baskını yaptığı villa mühürlendi 10 kişinin kumar oynarken suçüstü yakalandığı villada faaliyetlerin devam ettiği anlaşıldı 2 Nisan’da Jandarmanın gerçekleştirdiği baskın anının görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın suçüstü kumar baskını yaptığı villa ...
Toptancı halinde 1 Mayıs mesaisi
YEREL HABERLER Toptancı halinde 1 Mayıs mesaisi
(Görüntülü) Alanya'daki yerleşik Ruslar, korona tedbirlerinden memnun
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'daki yerleşik Ruslar, korona ...
Kaleiçi sokakları çiçeklerle süsledi
YEREL HABERLER Kaleiçi sokakları çiçeklerle süsledi
İnsafa gelen hırsızlar çaldıkları köpek ve güvercinleri 10 gün sonra sahibine geri gönderdi Hırsızlara önlem olsun diye koyduğu köpekler çalındı Hırsızlardan birinin köpeklere demirle saldırması güvenlik kameralarına yansıdı Hırsızlar tarafından 3 köpek, 25 güvercin ve iş yerinde kullandığı takım aletleri çalınan iş yeri sahibi, köpek ve güvercinlerine kavuştu İş yeri sahibi: “Hırsızlığa karşı köpekleri iş yerine koymuştum” “Normalde hırsızların yaklaşabileceği köpekler değil”
YEREL HABERLER İnsafa gelen hırsızlar çaldıkları köpek ve ...
Korona değil güneş eve hapsetti Güneşin erittiği kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Güneş ışınlarına maruz kaldıkça vücudunda DNA mutasyonu gerçekleşen ve bu yüzden de kanser hücreleri hızla yayılan kadın, gözyaşı dökerek yardım istedi Sibel Oflas: “Acım dinsin diye sürekli organlarım kesiliyor” “Bu kaçıncı organım ve daha ne kadar kesileceği belli değil”
YEREL HABERLER Korona değil güneş eve hapsetti Güneşin erittiği ...
Antalya´dan, 23,5 milyon turiste 4 dilde mektup hazırlandı
YEREL HABERLER Antalya´dan, 23,5 milyon turiste 4 dilde mektup ...
Alanya'daki yerleşik Ruslar, korona tedbirlerinden memnun
YEREL HABERLER Alanya'daki yerleşik Ruslar, korona tedbirlerinden ...
Kısıtlamanın ilk gününde Antalya’da sessizlik hakim Antalya’nın işlek alanlarında kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ilk gününde Antalya’da sessizlik ...
(Görüntülü) Türkiye'de ilk kez görülen Covid-19 şüphelisi rakun köpeği için uyarı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye'de ilk kez görülen Covid-19 ...
Antalya'da kısıtlamalara uymayanlara 57 bin 412 TL ceza uygulandı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-5)”
YEREL HABERLER Antalya'da kısıtlamalara uymayanlara 57 bin 412 TL ...
(Görüntülü) Dünyaca ünlü antik plajda sessizlik hakim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dünyaca ünlü antik plajda sessizlik hakim
(Görüntülü)Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi
YEREL HABERLER (Görüntülü)Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı ...
Mahalleliden ihtiyaç sahiplerine gıda destek kolisi
YEREL HABERLER Mahalleliden ihtiyaç sahiplerine gıda destek kolisi
Jandarma yol uygulamasında 50 gram eroin ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma yol uygulamasında 50 gram eroin ele geçirdi
Evde sıkılan iki kız kardeşin sosyal medya üzerinden istedikleri kuşu belediye başkanı getirdi Belediye ekiplerinin getirdiği tek kuşu paylaşamayan iki kardeş için bu defa başkan devreye girdi Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, evde sıkılan kardeşler için muhabbet kuşu alıp geldi
YEREL HABERLER Evde sıkılan iki kız kardeşin sosyal medya üzerinden ...
Türkiye´de ilk kez görülen Covid-19 şüphelisi rakun köpeği için uyarı
YEREL HABERLER Türkiye´de ilk kez görülen Covid-19 şüphelisi rakun ...
Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi
YEREL HABERLER Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi
Dünyaca ünlü antik plajda sessizlik hakim
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü antik plajda sessizlik hakim
'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal ...
(Görüntülü) Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle vurdu, teslim oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesine küfreden kişiyi pompalı tüfekle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X