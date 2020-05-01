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Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu Alışverişteyken otomobilde bıraktığı 5 yaşındaki oğlunun elinden cep telefonu çalındı, mesafe ihlali yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası yedi “Keşke aramasaydım polisi” “Öğlen 14.00’dan önce oldu bu olay, şimdi ceza mı yiyeceğiz?” Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalama çalışması başlattı

İHA

Antalya'da market alışverişi yaparken otomobilindeki 5 yaşındaki oğluna oynaması için cep telefonunu veren anne, döndüğünde kapkaç yöntemiyle oğlunun elinden telefonun çalındığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Yaklaşık 2 bin TL değerindeki telefonunu kaybeden anneye, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Sokağa çıktığına pişman olduğunu belirten kadın, "Keşke polisi aramasaydım" dedi.

Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu Alışverişteyken otomobilde bıraktığı 5 yaşındaki oğlunun elinden cep telefonu çalındı, mesafe ihlali yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası yedi “Keşke aramasaydım polisi” “Öğlen 14.00’dan önce oldu bu olay, şimdi ceza mı yiyeceğiz?” Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalama çalışması başlattı

Antalya’da market alışverişi yaparken otomobilindeki 5 yaşındaki oğluna oynaması için cep telefonunu veren anne, döndüğünde kapkaç yöntemiyle oğlunun elinden telefonun çalındığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Yaklaşık 2 bin TL değerindeki telefonunu kaybeden anneye, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Sokağa çıktığına pişman olduğunu belirten kadın, “Keşke polisi aramasaydım” dedi.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2863 sokakta saat 13.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılarık Mahallesi’ndeki ikametinden 5 yaşındaki oğlu Ali Ç. ile birlikte market alışverişine otomobiliyle gelen Özlem Mum, markete çocukların alınamadığı gerekçesiyle oğluna oynaması için cep telefonunu verip markete girdi. Bu sırada otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, otomobilin içerisindeki küçük çocuğun elinden telefonu alıp kaçtı. Marketten çıkan anne Özlem Mum, geldiğinde oğlunun ‘anne telefonu aldılar’ diye ağlaması üzerine durumu polise bildirdi.

"Ceza yazma ablam"
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Özlem Mum’un ifadesine başvurdu. Bu sırada bir polis memuru da korktuğu gözlenen küçük çocuğu teskin etti. Ekiplere olayı anlatan kadın, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası yiyeceğini öğrenince ikinci kez şoka uğradı. Polise, “Ceza yazma ablam” diyen Mum, yaklaşık 2 bin TL değerindeki cep telefonun çalındığını belirterek, “Markete geldim. Bana en yakın market burasıydı. Çocuğun elindeydi telefon. Hırsız buralarda 1 saattir dolaşıyormuş. Çocuğun elinden almışlar. Şimdi polisler aradı, şimdi ceza yazacaklar bana. Öğlen 14.00’dan önce oldu bu olay, şimdi ceza mı yiyeceğiz? Keşke aramasaydım polisi” dedi.
Öte yandan, ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken, Özlem Mum’a yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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