Kedilerin sosyal mesafe kuralı gülümsetti

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<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar azami özen gösterirken, boş caddeler ve tramvay yolları sahipsiz kedilere kaldı. Onlarca kedinin, toplu bulunduğu alanlarda tesadüfen sosyal mesafe kurallarına uyan görüntüleri dikkat çekti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Antalyalıların yasağa büyük ölçüde uyduğu gözlendi. Özellikle Muratpaşa ilçesinde tarihi mekanların yoğunlukta olduğu yerleşim alanlarında halk sokağa çıkmazken, boş cadde ve tramvay yollarına çıkan kediler renkli görüntüler oluşturdu. Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu bölgede toplanan çok sayıda kedinin tesadüfen sosyal mesafe kurallarına uyan görüntüleri, bölgede görevli çalışanları gülümsetti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-05-01 15:47:24<br>

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