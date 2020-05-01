Antalya´dan 23,5 milyon turiste 4 dilde mektup hazırlandı (2)

<br>'ANTALYA, GÜVENİLİR TURİZM DESTİNASYONU'<br>Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, geçen yıl Antalya'ya 16 milyona yakın yabancı, yaklaşık 7 milyon da yerli olmak üzere 23 milyonun üzerinde turist geldiğine dikkat çekerek, bu süreçte en önem verdikleri konulardan birinin de bu misafirlerle iletişim halinde olmak olduğunu söyledi. Bu amaçla Antalya'daki turizm paydaşlarıyla görüşerek, 4 dilde mektup hazırlandığını belirten Yağcı, "Antalya'da daha önce kalmış veya bu dönemde Antalya'ya ilgi gösteren misafirlerimize sosyal medya ve elektronik posta aracılığıyla ulaşıp, kendilerine Antalya ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunmak istiyoruz. Yani Antalya'nın güçlü bir turizm destinasyonu olduğu, bu salgında herkesin evinde olduğunu, salgın bittikten sonra insanların tatil istekleri oluştuğunda Antalya'nın daha önce olduğu gibi güçlü turizm noktası olduğunu anlatmak istiyoruz. Antalya'da tatil yapmaları için her şeyin hazır olduğu mesajını veriyoruz. Bunu yaparken Antalya'nın güvenilir ve sağlıklı turizm destinasyonu olduğunu vurguluyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-01 16:02:08<br>

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