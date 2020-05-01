Yasağa rağmen sokakta dans ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yasağa rağmen sokakta dans ettiler

DHA

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir grup genç, yasağa rağmen sokağa çıkıp dans etti. Bir genç de saat 05.44'de çıktığı sokakta yalnız başına dans etti. Gençlerin cep telefonu kamerasıyla görüntülenen dansları sosyal medyadan paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 31 kentte uyguladığı sokağa çıkma yasağının ilk gününde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde 6 genç, yasağa rağmen sokağa çıkıp dans etti. Profesyonel dansçıları andıran gençlerin uyumlu hareketleri dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep...

Yasağa rağmen sokakta dans ettiler

<br>Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir grup genç, yasağa rağmen sokağa çıkıp dans etti. Bir genç de saat 05.44'de çıktığı sokakta yalnız başına dans etti. Gençlerin cep telefonu kamerasıyla görüntülenen dansları sosyal medyadan paylaşıldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 31 kentte uyguladığı sokağa çıkma yasağının ilk gününde ilginç görüntüler ortaya çıktı.<br>Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde 6 genç, yasağa rağmen sokağa çıkıp dans etti. Profesyonel dansçıları andıran gençlerin uyumlu hareketleri dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen gençlerin dansı, sosyal medyada, "Millet güzel delirdi gerçekten" notuyla paylaşıldı.<br>Aynı bölgede bir gencin saat 05.44'te sokakta yaptığı dans da cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyadan yayınlandıDHA-Bölge Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK<br>2020-05-01 16:20:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hemşireler, hasta çocuklarını eğlendirmek için palyaço oldu
YEREL HABERLER Hemşireler, hasta çocuklarını eğlendirmek için ...
(Görüntülü) Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettiler
(Görüntülü) Sokağa çıkamayan vatandaşın yoğun fide ilgisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkamayan vatandaşın yoğun fide ...
Antalya´dan 23,5 milyon turiste 4 dilde mektup hazırlandı (2)
YEREL HABERLER Antalya´dan 23,5 milyon turiste 4 dilde mektup ...
Antalyalı iş adamı sokak hayvanları için mama dağıttı
YEREL HABERLER Antalyalı iş adamı sokak hayvanları için mama dağıttı
Sokağa çıkamayan vatandaşın yoğun fide ilgisi
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan vatandaşın yoğun fide ilgisi
Hem telefonu çalındı, hem 3 bin 150 lira ceza yedi
YEREL HABERLER Hem telefonu çalındı, hem 3 bin 150 lira ceza yedi
Kedilerin sosyal mesafe kuralı gülümsetti
YEREL HABERLER Kedilerin sosyal mesafe kuralı gülümsetti
(Görüntülü) Dünyaca ünlü sahil martılara kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dünyaca ünlü sahil martılara kaldı
Dünyaca ünlü sahil, martılara kaldı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil, martılara kaldı
(Görüntülü) Hem telefonu çalındı hem 3 bin 150 lira ceza yedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hem telefonu çalındı hem 3 bin 150 lira ...
(Görüntülü) Antalya'da kar mücadelesi-Tekrar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da kar mücadelesi-Tekrar
Alanya'da ibadete kapanan caminin kapısı hayır için açıldı
YEREL HABERLER Alanya'da ibadete kapanan caminin kapısı hayır için ...
Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi aradığına pişman oldu Alışverişteyken otomobilde bıraktığı 5 yaşındaki oğlunun elinden cep telefonu çalındı, mesafe ihlali yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası yedi “Keşke aramasaydım polisi” “Öğlen 14.00’dan önce oldu bu olay, şimdi ceza mı yiyeceğiz?” Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalama çalışması başlattı
YEREL HABERLER Oğlunun elinden cep telefonu çalınınca polisi ...
(Görüntülü) Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Riske rağmen yemek dağıtımına devam ...
(Görüntülü) Toptancı halinde yoğun mesai
YEREL HABERLER (Görüntülü) Toptancı halinde yoğun mesai
Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı
(Görüntülü) DHA DRONU KARGANIN SALDIRISINA UĞRADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DHA DRONU KARGANIN SALDIRISINA UĞRADI
(Görüntülü) Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya caddeleri sokak hayvanlarına ...
Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar
YEREL HABERLER Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar
Jandarmanın suçüstü kumar baskını yaptığı villa mühürlendi 10 kişinin kumar oynarken suçüstü yakalandığı villada faaliyetlerin devam ettiği anlaşıldı 2 Nisan’da Jandarmanın gerçekleştirdiği baskın anının görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın suçüstü kumar baskını yaptığı villa ...
Toptancı halinde 1 Mayıs mesaisi
YEREL HABERLER Toptancı halinde 1 Mayıs mesaisi
(Görüntülü) Alanya'daki yerleşik Ruslar, korona tedbirlerinden memnun
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'daki yerleşik Ruslar, korona ...
Kaleiçi sokakları çiçeklerle süsledi
YEREL HABERLER Kaleiçi sokakları çiçeklerle süsledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X