Yasağa rağmen sokakta dans ettiler

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<br>Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir grup genç, yasağa rağmen sokağa çıkıp dans etti. Bir genç de saat 05.44'de çıktığı sokakta yalnız başına dans etti. Gençlerin cep telefonu kamerasıyla görüntülenen dansları sosyal medyadan paylaşıldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 31 kentte uyguladığı sokağa çıkma yasağının ilk gününde ilginç görüntüler ortaya çıktı.<br>Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde 6 genç, yasağa rağmen sokağa çıkıp dans etti. Profesyonel dansçıları andıran gençlerin uyumlu hareketleri dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen gençlerin dansı, sosyal medyada, "Millet güzel delirdi gerçekten" notuyla paylaşıldı.<br>Aynı bölgede bir gencin saat 05.44'te sokakta yaptığı dans da cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyadan yayınlandıDHA-Bölge Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK<br>2020-05-01 16:20:17<br>

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