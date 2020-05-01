Hemşireler, hasta çocuklarını eğlendirmek için palyaço oldu

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<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji servisinde hemşireler, palyaço kılığına girerek minik hastalarını eğlendirdi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji servisi ziyaretçi ve sosyal destek gruplarına kapatılınca, hemşireler minik hastalarına moral vermek için kolları sıvadı. Hemşireler palyaço kılığına girerek, müzik eşliğinde çocuklara gösteri sundu. Hemşireler müzik eşliğinde hem eğlendi hem de hasta çocukları eğlendirdi.<br>Hemşireler çocuklara hediye de dağıttı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-05-01 16:38:10<br>

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