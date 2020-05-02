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Avlan Gölü gerçek sahiplerine kaldı

DHA

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesindeki kurutulduktan sonra yöre halkının isteğiyle yeniden oluşturulan ilk sulak alan olma özelliği taşıyan Avlan Gölü, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle gerçek sahipleri olan hayvanlara kaldı. Bölgede binlerce kuş uçmaya, göl kıyısında da koyun ve keçi sürüleri otlamaya devam ediyor. Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, bugünlerde koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uyunca sessizliğe büründü. Denizden 1050 metre yükseklikteki gölde 80 türden 569 bitki bulunuyor. Bu bitkilerden 108'i de bölgeye özel ve...

Avlan Gölü gerçek sahiplerine kaldı

<br>Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesindeki kurutulduktan sonra yöre halkının isteğiyle yeniden oluşturulan ilk sulak alan olma özelliği taşıyan Avlan Gölü, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle gerçek sahipleri olan hayvanlara kaldı. Bölgede binlerce kuş uçmaya, göl kıyısında da koyun ve keçi sürüleri otlamaya devam ediyor.<br>Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, bugünlerde koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uyunca sessizliğe büründü. Denizden 1050 metre yükseklikteki gölde 80 türden 569 bitki bulunuyor. Bu bitkilerden 108'i de bölgeye özel ve endemik olma özelliğini taşıyor. 4 tür hem karada hem suda yaşayan 15 sürüngen, 157 tür kanatlı kuş, 23 tür memeli gölde yaşam sürüyor. Bu türler içinde Anadolu engereği, ak kuyruklu kartal ve yaban kurdu en dikkat çekenlerinden. 850 hektarlık alana sahip Avlan Gölü'nün, antik çağlardan bu yana çevresindeki topraklara bereket, insanlara umut ışığı olduğuna inanılıyor. Çevresinde sedir ormanlarının ve meyve bahçelerinin bulunduğu göl, ekolojisi, florası, faunası ve doğa manzarası ile Beydağlarının kucağında bölge sakinlerine doğal bir güzellik sunuyor. Bölgede doğal manzarayı bozan tek şey ise Finike yönünden Elmalı'ya, Elmalı yönünden Finike'ye giden araçlar. Gölün yanındaki 100 dönümlük alan 49 yıllığına Elmalı Belediyesi'ne tahsis edilmiş durumda. Elmalı Belediyesi'nce buraya koronavirüs salgını geçince bir mesire, piknik ve dinlenme alanı oluşturulacak.<br>19 YILDA YENİDEN BEREKET SAÇMAYA BAŞLADI<br>Avlan Gölü, 1970'li yıllarda yöredeki bazı köylülerin isteği üzerine, arazi elde etmek için kurutuldu. Ancak geçen yıllarda gölün kurutulması ile bölgedeki tarımsal üretimi büyük zarar gördü. Elma bahçeleri ve sedir ormanları kurumaya başladı. Bunun üzerine 20 yıl sonra o dönem bölgedeki 36 köyün muhtarı, bunlara gölün kurutulması için dilekçe veren köyün muhtarı da dahil ve 3 bine yakın vatandaş, dönemin Çevre Bakanlığı'na başvurarak gölde yeniden su tutulmasını istedi. 2001 yılında gölün kapakları kapatılarak, yeniden su tutulmaya başladı. Geçen 19 yılda gelgitlerle Avlan Gölü, bugünkü doğal yapısına ulaştı. Bu nedenle Avlan Gölü önce kurutulan, yöre halkının isteğiyle yeniden oluşturulan Türkiye'deki ilk sulak alan olarak bilinmektedir.<br>'İNSANLARA YENİDEN UMUT IŞIĞI OLDU'<br>Gölün tanıtımı konusunda çalışmalar yapan Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve aynı zamanda arkeolog olan Durmuş Altan, "Antik dönemden bu yana çevresinde yaşayan insanlara umut ışığı olan, mavinin yeşille kucaklaştığı, sedir ormanlarına, tarım alanlarına bereket katan, ekolojisi, florası, faunası ve muhteşem doğa manzarasıyla Elmalı'nın görmeden geçemeyeceğiniz noktalarından biri olan Avlan Gölü, kurutulduktan sonra uzun yıllar sonra su tutmaya başlayarak, çevresinde yaşayan insanlara yeniden umut ışığı oldu. Şu günlerde koronavirüs nedeniyle sessizliğe bürünen Avlan Gölü'nü, piknikçilerin yerini, kuşlara ve diğer canlılara bıraktı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR<br>2020-05-02 08:06:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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