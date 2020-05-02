Boz ayı 'Tarçın', 4 yavru dünyaya getirdi

<br>Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi´nde 'Tarçın' adlı boz ayı, 4 yavru dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesinde, bahar döneminde 1 at, 10 kuzu, 7 keçi, 1 geyik ve 1 eşek yavrusu da doğdu. <br>Antalya'da, toplam 144 türde, 1500´ün üzerinde hayvanın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı´nda, ilkbaharın gelmesiyle yavru sevinci yaşanıyor. Orta ve Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu Sibirya´ya kadar Rusya, Himalaya bölgesi, Batı Kanada ve Meksika´da yayılış gösteren boz ayı türü olarak hayvanat bahçesinde bulunan 'Tarçın', 4 yavru dünyaya getirdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bahçesinde ayrıca haflinger cinsi 1 at, 10 kuzu, 7 keçi, 1 geyik ve 1 eşek dünyaya geldi. Salgın nedeniyle ziyarete kapalı olan hayvanat bahçesinde tadilat ve yenileme çalışmaları yapıldığı, dezenfeksiyon işlemlerinin de titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR<br>2020-05-02 08:07:16<br>
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