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Yerleşik yabancılar Ramazan kolisi dağıttı

DHA

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki yerleşik yabancılar, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda malzemesinden oluşan yardım paketi dağıttı. Alanya'da yerleşik yaşayan yabancılar, ramazan ayı dolayısıyla mahalle muhtarlıklarıyla koordine olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşları adreslerinde ziyaret edip, gıda malzemesinden oluşan yardım paketleri dağıtarak, bu kişilere çeşitli hediyeler verdi. Kırsal kesimlerde dağıtıma başlayan Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği ile ilçedeki yerleşik yabancılar, dağıtıma Demirtaş Mahallesi'ndeki evlerden...

Yerleşik yabancılar Ramazan kolisi dağıttı

<br>Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki yerleşik yabancılar, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda malzemesinden oluşan yardım paketi dağıttı.<br>Alanya'da yerleşik yaşayan yabancılar, ramazan ayı dolayısıyla mahalle muhtarlıklarıyla koordine olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşları adreslerinde ziyaret edip, gıda malzemesinden oluşan yardım paketleri dağıtarak, bu kişilere çeşitli hediyeler verdi. Kırsal kesimlerde dağıtıma başlayan Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği ile ilçedeki yerleşik yabancılar, dağıtıma Demirtaş Mahallesi'ndeki evlerden başladı. Kapıları çalarak gıda paketini ve hediyeleri veren yerleşik yabancılar, ailelerin de ramazan ayını tebrik etti. Yanlarına kedi ve köpek maması da alan yabancılar, dağıtım güzergâhında bulunan sokak hayvanlarını da besledi. Yerleşik yabancılar ilk günde 60 ailenin kapısını çalarken, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.<br>'RAMAZAN AYI PAYLAŞIM AYI'<br>Ramazanda paylaşmanın en büyük unsur olduğunu bildiklerini belirten Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğretim görevlisi ve Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Anna Maria Bielecka, "Biz Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar, daha koronavirüs süreci yeni başladığında yardım sürecine başladık. Ramazan ayının gelmesiyle 'bereket' yardım kolilerini ihtiyacı olan ailelere götürüyoruz. Ramazan ayında da aynı şekilde devam ediyoruz. Alanya Yardımlaşma Platformu ve dernek olarak 60 koli, 60 ek yardım poşeti ve 120 ramazan pidesini Demirtaş ve Sapadere mahallelerindeki köylere getirdik. Ayrıca köyleri dolaşırken elbette hayvanları da unutmuyoruz. Gördüğümüz her yerde köpek, kedi fark etmeksizin her hayvana mama bırakıyoruz. Onlar da bizi görünce seve seve yanımıza geliyorlar" diye konuştu.<br>İlçede 2 yıldır yerleşik yaşayan İsveçli Johanna Vallberg ise ihtiyacı olan vatandaşlara muhtarla birlikte dolaşarak yardım paketleri dağıttıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK<br>2020-05-02 08:07:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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