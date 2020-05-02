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5 isimli adamın ‘korona’ isyanı 5 isimli adamın başı bu sefer korona ile belada Yaşamı boyunca talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan adam, bin TL’lik pandemi yardımına ismi yüzünden 3 kez başvurmak zorunda kaldığını ve olumlu sonuç alamadığını ileri sürdü Ersin Akbaş: “Müracaatlarımda hiç cevap verilmiyor. Başvuruyu da takip edemiyorum” “Korona alsın beni götürsün”

İHA

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan Ersin Akbaş'ın (54) başı bu sefer korona virüsle belada. Maddi sıkıntıda olan Akbaş, isim probleminin devam ettiğini bu yüzden de eDevlet üzerinden bin TL'lik pandemi sosyal yardıma 3 kez başvurmak zorunda kaldığını söyledi. Olumlu bir sonuç alamadığını belirten Akbaş, "Korona gelsin, alsın beni götürsün" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

5 isimli adamın ‘korona’ isyanı 5 isimli adamın başı bu sefer korona ile belada Yaşamı boyunca talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan adam, bin TL’lik pandemi yardımına ismi yüzünden 3 kez başvurmak zorunda kaldığını ve olumlu sonuç alamadığını ileri sürdü Ersin Akbaş: “Müracaatlarımda hiç cevap verilmiyor. Başvuruyu da takip edemiyorum” “Korona alsın beni götürsün”

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan Ersin Akbaş’ın (54) başı bu sefer korona virüsle belada. Maddi sıkıntıda olan Akbaş, isim probleminin devam ettiğini bu yüzden de eDevlet üzerinden bin TL’lik pandemi sosyal yardıma 3 kez başvurmak zorunda kaldığını söyledi. Olumlu bir sonuç alamadığını belirten Akbaş, ”Korona gelsin, alsın beni götürsün” diyerek yaşadıklarına isyan etti.
Antalya’da yaşayan 54 yaşındaki Ersin Akbaş’ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

2 kez farklı isimle askerlik yaptı
Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 19861987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı.

Başkalarının yerine hapis yattı
Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şanssızlıklar peşini bırakmadı. Yine iddiasına göre Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş’ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.

3 kez pandemi yardımına başvurdu
Son olarak korona virüs salgını sonrası talihsizlik yaşamaya devam ettiğini aktaran Akbaş, maddi sıkıntı çektiği için 22 Nisan tarihinde eDevlet üzerinden bin TL’lik pandemi sosyal yardıma başvurdu. İddiaya göre Akbaş, başvurusunu takip etmek istedi ancak sistem bu takibi kendisine göstermedi. TC kimlik numarasının son harfine göre gününü bekleyen Akbaş, bu sefer ikinci kez başvuruda bulundu fakat yine değişen bir şey olmadı. Üçüncü kez başvuruda bulunan Akbaş, aynı durumla karşılaşınca adeta isyan etti.

“Başvuruyu da takip edemiyorum”
Farklı isim kayıtları yüzünden işsiz kaldığını belirten Ersin Akbaş, eşinin de hasta olduğunu ve dışarıdan sigortasını yatırmak zorunda kaldığını söyledi. Ailedeki bireylerin sigortadan yararlanması için hasta eşinin haftada 3 gün çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Akbaş, maddi durumunun kötü olduğu için 3 kez bin TL'lik pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunmak zorunda kaldığını ancak herhangi bir sonuç alamadığını ileri sürdü. Akbaş, “Müracaatlarımda hiç cevap verilmiyor. Başvuruyu da takip edemiyorum. Gidip birebir müracaat etmek istedim, bana numaralar verdiler ama sürekli meşgul. Oğlum da askere gidecek 1 ay sonra. O zaman tamamen mağdur kalacağız. Hangi isimle başvuracağımı bilmiyorum. EDevlet’e Ersin Akbaş olarak giriyorum. İşsizlik maaşını Ersün Akbaş olarak alıyordum. Hala yanlışlıklar devam ediyor. Çünkü ben 2006 yılında Ersin oldum. Ama demek ki olmamışım” dedi.

“Korona beni alsın götürsün”
Yaşananlardan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Akbaş, “Çoluk çocuğumuza tabi ki bulaşmasın ama korona beni alsın götürsün. Ben buna gönülden razıyım. Bir insan bu kadar isyankar olmaz. Hep olumsuzluk. Emekliliğim 10 yıl geçti, şimdi 15 sene var. Yetkililerin beni duyması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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