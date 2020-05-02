Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardı

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<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.<br>Demirtaş Mahallesi'ndeki kırsal alandan dün gece yavru köpek sesleri geldiğini duyanlar, bölgeyi kontrol etti. Vatandaşlar, bir bahçedeki 2 metrelik kuyuda 5 yavru köpek gördü. Nasıl düştükleri bilinmeyen köpekleri kurtarmak için mahalle sakinleri Ayhan Öztürk, Mustafa Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin harekete geçti. Kuyuya inen 3 kişi, yavruları çıkardı. Köpekler kurulanarak bir koliye konuldu.<br>Bitkin düşen hayvanlar temizlenip, beslendikten sonra kuyunun etrafında gezerek yavrularını arayan anne köpeğin yanına götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-05-02 14:21:41<br>

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