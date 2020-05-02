(Özel) Antalya’da inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı Önce otomobile çarptı ardından kaldırımdaki adama ecel terledi döktürdü Saniyelerle hayatta kalan adam o anları anlattı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki park halindeki araca çarptı ardından ise kaldırama daldı. Bu sırada, kaldırımda bekleyen bir kişi, son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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