Hamile kadın karpuz aşerdi Antalya Valisi özel izin verdi "Ağlayacağım" diyen hamile kadının eşine karpuz izni

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hamile olan bir kadın karpuz aşerince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.

Karpuz için aşeren kadının eşine Vali Münir Karaloğlu iki saatlik özel izin verdi. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik il genelinde Vefa Destek Grupları ve Antalya Valiliği Açık Kapı uygulamasıyla hizmetler veriliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü başta olmak üzere birçok vatandaş ihtiyaçları için belirlenen numaralardan yardım talebinde bulunuyorlar.



"Hormonlarım tavan, ağlayacağım"

Hamile olan Cansu Akdemir Tümer ise sosyal medya hesabından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na seslendi. Tümer paylaşımında, "Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü. Hormonlarım zaten tavan valla ağlayacağım artık" ifadelerinde bulundu.



Karpuz aşerdi, eşine izin verildi

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla görevliler, hamile kadınla iletişime geçti. Karpuz aşerdiği öğrenilen kadının eşine iki saatlik özel izin verildi. Özel izinle Tümer'in eşi, sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden karpuz alarak evine geri döndü.

Talebi karşılanan Cansu Akdemir Tümer, “Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun" paylaşımında bulundu.



"Tüm kadınlarımıza sağlıklı günler diliyorum"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Vali Karaloğlu da, “Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa Çıkma Kısıtı kapsamında, eşine 2 saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" diye belirtti.

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