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Yasağa rağmen parkta oturanlara önce uyarı sonra ceza

DHA

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen parkta oturan ve polisin uyarılarına kulak asmayan 3 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürdü. Devriye görevi yapan ekipler, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Bedirhan Bebek Parkı'nda 3 kişinin oturduğunu fark etti. Polis ekipleri, 3 kişiyi evlerine gitmesi için uyardı. Polisin uyarısını dinlemeyen ve oturmaya devam...

Yasağa rağmen parkta oturanlara önce uyarı sonra ceza

<br>Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen parkta oturan ve polisin uyarılarına kulak asmayan 3 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürdü. Devriye görevi yapan ekipler, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Bedirhan Bebek Parkı'nda 3 kişinin oturduğunu fark etti. Polis ekipleri, 3 kişiyi evlerine gitmesi için uyardı. Polisin uyarısını dinlemeyen ve oturmaya devam eden 3 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL para cezası uygulandı.<br>Ceza işleminin ardından 3 kişi evlerinin yolunu tuttu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULARI<br>2020-05-02 16:21:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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