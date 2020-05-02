Yasağa rağmen parkta oturanlara önce uyarı sonra ceza

<br>Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen parkta oturan ve polisin uyarılarına kulak asmayan 3 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürdü. Devriye görevi yapan ekipler, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Bedirhan Bebek Parkı'nda 3 kişinin oturduğunu fark etti. Polis ekipleri, 3 kişiyi evlerine gitmesi için uyardı. Polisin uyarısını dinlemeyen ve oturmaya devam eden 3 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL para cezası uygulandı.<br>Ceza işleminin ardından 3 kişi evlerinin yolunu tuttu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULARI<br>2020-05-02 16:21:38<br>

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