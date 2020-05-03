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Eşek sütünün litresi 100 lira

DHA

İbrahim LALELİAhmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, turizmi bırakıp, 12 yıl önce eşek çiftliği kuran Mehmet Ali Yalçın, litresi 100 liradan eşek sütü satıyor. Günde bir eşekten yarım litreye yakın süt alabildiklerini belirten Yalçın, "Eşek doymaz, sürekli yem versen sürekli yer. Masrafı çok" dedi.   Antalya'da, 16 yıl önce turizm sektöründe deve ve eşeklerle küçük geziler düzenleyen Mehmet Ali Yalçın, 'Eşek sütü yok mu?' sorularının artması üzerine 4 eşek satın aldı. Birkaç yıl bu 4 eşekten elde ettiği sütleri satan Yalçın, talebe yetişemeyince turizmi bırakıp, 2008 yılında Varsak...

Eşek sütünün litresi 100 lira

<br>İbrahim LALELİAhmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, turizmi bırakıp, 12 yıl önce eşek çiftliği kuran Mehmet Ali Yalçın, litresi 100 liradan eşek sütü satıyor. Günde bir eşekten yarım litreye yakın süt alabildiklerini belirten Yalçın, "Eşek doymaz, sürekli yem versen sürekli yer. Masrafı çok" dedi.  <br>Antalya'da, 16 yıl önce turizm sektöründe deve ve eşeklerle küçük geziler düzenleyen Mehmet Ali Yalçın, 'Eşek sütü yok mu?' sorularının artması üzerine 4 eşek satın aldı. Birkaç yıl bu 4 eşekten elde ettiği sütleri satan Yalçın, talebe yetişemeyince turizmi bırakıp, 2008 yılında Varsak bölgesinde eşek çiftliği kurdu. Bugün 50'si yavru yaklaşık 300 eşekten günde ortalama 150 litreye yakın süt alan Yalçın, astım, kronik bronşit, kanser, siroz, ateş düşürücü, balgam sökme gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan eşek sütünün litresini, ilk günkü gibi yine 100 liradan satıyor. Antalya'nın ardından İstanbul ve Ankara'da çiftlik kurduğunu söyleyen Yalçın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalıştığını anlattı.<br>TALEP ARTTIKÇA İŞİ BÜYÜTTÜ<br>Mehmet Ali Yalçın, turizmle uğraşırken gelen talep üzerine eşek çiftliği kurduğunu ve süt üretimine başladığını söyledi. 2002 yılında 4 eşekle süt üretimine amatör olarak başladığını kaydeden Yalçın, "İlk zamanlar bu sütün nelere iyi geldiğini bilmiyordum. Kimisi astım, boğmaca, bronşit, bademcik rahatsızlığına iyi geldiğini söyledi. Son dönemde ise kanser hastalarının yakınları gelmeye başladı. Talep arttıkça işler büyüdü ve çiftliğe dönüştü. Eş dosta da eşek sütü veriyorum. Bir yakınım da KOAH hastası olmuştu, eşek sütüyle yendi" dedi.<br>BİR EŞEKTEN GÜNDE YARIM LİTRE SÜT<br>3 bin metrekare alanda bulunan eşeklerden 50'sinin sağılır durumda olduğunu dile getiren Yalçın, "50 de yavrumuz var. Günlük bir eşekten yarım litreye yakın süt alabiliyoruz. Eşek doymak nedir bilmez, sürekli yem versen sürekli yer. Masrafı çok yüksek. İşe başladığımızdan bu yana fiyat 100 lira. Halen aynı fiyattayız. Gelenler zaten hasta kişiler, nasıl zam yapayım. 'Allah rızası için' diyorlar, dayanamıyorum" diye konuştu.<br>KOAH'I EŞEK SÜTÜ İLE ATLATTI<br>Antalya'da yaşayan 25 yıllık astım hastası Beyan Kartal, uzun yıllar hastalığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü söyledi. 1 yıl önce hastalığının KOAH'a çevirdiğini anlatan Kartal, yakınları sayesinde eşek sütüyle tanıştığını, 2 aydır da günde 3 çay bardağı eşek sütü içtiğini anlattı. Eşek sütü içmeye başlamasının ardından nefes darlığının ve sıkışmalarının kaybolduğunu, şimdilerde ise sadece kuru öksürük kaldığını belirten Kartal, "Doktoruma muayene oldum. Akciğerlerimin temizlendiğini söyledi. Çok şaşırdım. Hastalığım için artık hiç ilaç kullanmıyorum. Günde 3 çay bardağı eşek sütü içmeye devam ediyorum" dedi.<br>Antalya'da yaşayan Gülşah Baykal da her sabah bir bardak inek sütü içmeye gayret ettiğini söyledi. Eşek sütünü ve eşek çiftliklerini duyduğunu anlatan Baykal, "Akciğer hastalıklarına ve bazı kanser türlerine iyi geldiğini duymuştum. Eşek sütünü içmem sanırım. Koktuğunu düşünüyorum. İnek sütü dışında süt tüketmem" diye konuştu. <br>Üniversite öğrencisi Şükran Teymur ise "23 günde bir çay bardağı inek sütü içiyorum. Eşek sütünü daha önce duymadım, fakat litresi 100 TL ise sanırım faydalı bir süt" dedi.<br>Nadiren süt tüketen birisi olduğunu söyleyen Emre Gündoğdu da "Haftada 23 defa içiyorum. Eşek sütünü duydum ama denemedim" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya İbrahim LALELİAhmet İSTEK<br>2020-05-03 10:14:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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