Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

"Bu işler hep kader..."

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<br>BİR DEPREM DAHA OLDU<br>Akdeniz'de ikinci deprem ise saat 09.38'te yine Datça açıklarında yaşandı. 3.5 büyüklüğündeki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi. <br> DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan Alaybeyoğlu<br>2020-05-03 10:16:20<br>

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