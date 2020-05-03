Antalya'da, 10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor

<br>Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, 2 bin 700 rakımlı yaylaya ulaşımın sağlandığı yolda, kalınlığı 810 metreyi bulan kar kütleleri, iş makineleriyle temizleniyor.<br>Doğası, sahilleri, yazkış denize girilen turizmin başkenti Antalya'da, mayıs ayında karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Akseki ilçesinde, 2 bin 700 rakımlı Toros Dağları'nda, yer yer kar kalınlığı 810 metreyi bulan Göktepe Yaylası grup yollarını ulaşıma açmak çalışma başlattı. 4 kişilik ekip, greyder ve 2 kepçe ile karları temizleyip, yolları açmaya çalışıyor.<br>Göçerler için yayla yollarını açtıklarını söyleyen bir yetkili, "Şu an kar mücadelesi yapıyoruz. Ay sonuna kadar bitiririz. 4 kişilik ekip olarak çalışıyoruz. Bu bölgeye yüzlerce göçer çıkmakta, genellikle Akseki ve Manavgatlı göçerler buraya çıkıyor. Şu an burada kar var ama yaz aylarında burası insandan geçilmez. 7 aydır kapalı olan bir yoldu. Bu bölge yolları ekimde kapanıyor, mayısta açılıyor" dedi.<br>Bölgede karlı yolları açmak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan greyder operatörü İlhan Yılmaz, "Yaylacılara yol açmak için buradayız. Bu yıl geçen yıla oranla çok fazla kar var. İleride 8-10 metre yükseklikte kar olan yerler var. Bu 45 kilometrelik bir yol. Ara yolları da var. Seydişehir, Hadim, Bozkır, Gündoğmuş ve Alanya'ya çıkan yayla yolları da var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN<br>2020-05-03 12:03:18<br>
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