Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan kuş bakışı Antalya manzarası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan kuş bakışı Antalya manzarası

İHA

Kepez Belediyesi, Masa Dağı'nın Kütükçü askeri alanının kuzey kısmında zorlu coğrafi şartları ortadan kaldırarak inşa ettiği bulvara, ismini verdiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isim kitabesini dikti.

Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan kuş bakışı Antalya manzarası

Kepez Belediyesi, Masa Dağı’nın Kütükçü askeri alanının kuzey kısmında zorlu coğrafi şartları ortadan kaldırarak inşa ettiği bulvara, ismini verdiği Milliyetçi Hareket Partisi’nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in isim kitabesini dikti.
Kepez Belediyesinin, kendi imkanlarıyla Masa Dağı eteklerinde açtığı 30 metre genişliğinde ve 1200 metre uzunluğundaki bulvar, görünümüyle, yapım kalitesiyle dikkat çekiyor. Masa Dağı eteklerindeki büyük kaya kütleleri, iş makineleriyle peynir kalıbı gibi kesilerek, açılan bulvar, konumuyla Antalya manzarasını kuş bakışı izleme imkanı sunuyor. Bulvar, tüm illeri temsilen orta refüjüne dikilen 81 adet zeytin ağacıyla da yeşil yol olma özelliğini taşıyor. Büyükşehir belediyelerinin yapabileceği büyüklükte ve maliyette olan bulvar, Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerini kuzeyden bağlayarak, bölgedeki ulaşımı rahatlattı. Bulvar, şehir merkezine giden yollarla bağlantılı olan Barış Manço Bulvarı ve Ulubatlı Hasan Caddesi arasında ulaşım olanağı da sağlıyor. Bu özelliği ile bulvar, şehir içi trafiğine de rahatlatma getiriyor.

Türkeş’in ismi bulvarda
Kepez Belediye Meclisi, konumuyla, görüntüsüyle ve kente kazandırdığı değerle Antalya’ya çok yakışan bu bulvara, Milliyetçi Hareket Partisi’nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ismini vermişti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Alparslan Türkeş Bulvarı’nın resmi açılışını, Türkeş’in 23. ölüm yıl dönümü olan 4 Nisan’da yapacaklarını duyurmuştu. Ancak, korona virüsü salgını kısıtlamaları kapsamında bulvarın resmi açılışı ileri bir tarihe ertelendi. Fen İşleri Müdürlüğü, ulaşıma açık olan bulvara, Alparslan Türkeş’in isim kitabesini monte etti. Orta refüj peyzaj ve beton kaldırım çalışması tamamlanan bulvar, kavşak düzenlemesiyle Ulubatlı Hasan Caddesi’ne bağlandı. Fen İşleri Müdürlüğü, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Barış Manço Bulvarı arasında da kavşak düzenlemesi yapacak. Bulvarın yapımı, aydınlatma ve şerit çizgilerinin çizilmesiyle tamamlanmış olacak.

Bulvar için kayalar peynir kalıbı gibi kesildi
Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerinin kuzeyindeki Masa Dağı’nın eteklerinden geçen imar planındaki 30 metrelik yolun yapım çalışması, bölgenin mülkiyet ve imar problemlerinin çözülmesinden sonra başlatılmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, bulvarı açabilmek için zorlu yeryüzü şekilleriyle mücadele etmiş ve iş makineleriyle büyük kayalar kırarak, 1200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki bulvarı inşa etmişti. 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olan bulvar, 8 cm yüksekliğinde 6 bin 500 ton sıcak asfaltla kaplanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor
(Görüntülü)Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü)Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla ...
(Görüntülü) Serik'te domates üretimi sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serik'te domates üretimi sürüyor
(Görüntülü) Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
(Görüntülü) Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'daki kaplumbağa vahşetine ...
Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
YEREL HABERLER Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
Antalya'da, 10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da, 10 metrelik karla kaplı yayla yolu ...
Halk Et Kepez’de 4 ayda 68 bin kilo et satıldı Manavgat Halk Et’te 12 bin kilo et satıldı
YEREL HABERLER Halk Et Kepez’de 4 ayda 68 bin kilo et ...
Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma
YEREL HABERLER Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma
Kedi, ibadete kapalı camide yavruladı
YEREL HABERLER Kedi, ibadete kapalı camide yavruladı
Büyükşehir üretilen maskeleri ilçelerde dağıtıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir üretilen maskeleri ilçelerde dağıtıyor
Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor
YEREL HABERLER Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor
Alanyaspor transferde 12'den vuruyor
YEREL HABERLER Alanyaspor transferde 12'den vuruyor
Koronayı yenen Sefa Gülmez: "90 kilo girdim, 78 kilo çıktım" "Günlerce tavana baktım, buraya kadarmış dedim"
YEREL HABERLER Koronayı yenen Sefa Gülmez: "90 kilo girdim, 78 kilo ...
(Görüntülü) Eşek sütünün litresi 100 TL
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eşek sütünün litresi 100 TL
(Görüntülü) Balıkçıların teknede izole yaşamı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balıkçıların teknede izole yaşamı
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
Eşek sütünün litresi 100 lira
YEREL HABERLER Eşek sütünün litresi 100 lira
Balıkçılar, teknede izole yaşıyor
YEREL HABERLER Balıkçılar, teknede izole yaşıyor
`Kimse, aşırı ölçüde kurallar getirilmiş tatile çıkmak istemez´
YEREL HABERLER `Kimse, aşırı ölçüde kurallar getirilmiş tatile ...
Antalya'da kumar baskınına 160 bin TL para cezası Oteli kumarhaneye çeviren 11 kişiye operasyon düzenlendi Kumar oynayan 10 kişi ve yer temin edene 7 ayrı suçtan ceza yağdı
YEREL HABERLER Antalya'da kumar baskınına 160 bin TL para ...
(Görüntülü) Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaplumbağaları başlarına vurup, ...
Antalya’da kaplumbağa katliamı Çok sayıda kaplumbağanın kabukları kırılıp telef edildi
YEREL HABERLER Antalya’da kaplumbağa katliamı Çok sayıda ...
Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan şahıslarda uyuşturucu ele geçirildi Jandarma ekipleri yol kontrolünde 30 gram eroin yakaladı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan şahıslarda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X