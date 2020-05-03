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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOBB ETÜ Rektörü Sak: "Tarımda fırsat dönemindeyiz"

İHA

Antalya Ticaret Borsası'nın "Tarım Sohbetleri" programının konuğu olan TOBB ETÜ Rektörü ve TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, korona virüs nedeniyle bir çok sektörün kendini gözden geçirmeye başladığını belirterek, tarımda reform için bu dönemin iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

TOBB ETÜ Rektörü Sak: "Tarımda fırsat dönemindeyiz"

Antalya Ticaret Borsası’nın “Tarım Sohbetleri” programının konuğu olan TOBB ETÜ Rektörü ve TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, korona virüs nedeniyle bir çok sektörün kendini gözden geçirmeye başladığını belirterek, tarımda reform için bu dönemin iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
TOBB ETÜ Rektörü ve TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) online düzenlediği ve youtube’den canlı yayınlanan ‘Salgın ve Ekonomide Yeni Normal’ konulu Tarım Sohbetleri’nin konuğu oldu. Toplantıya Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin’in yanı sıra ATB üyeleri katıldı.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Borsa olarak bu zorlu dönemde tarımın ,ekonominin ayakta kalması için bir girişimde bulunduklarını söyledi. “Karanlıkta yol bulmaya çalışıyoruz” diyen Çandır, itibarsızlaştırılan tarım sektörünün böyle zor bir dönemde itibarını kazanmak için büyük bir şans yakaladığını ifade etti.

"Veri olmadan yolumuzu bulamayız"
ATSO Başkanı Davut Çetin de bu dönemi analiz edebilmek ve doğru yol çizebilmek için ihtiyaç olan verilerin eksikliğine dikkat çekti. “Verilerle ilgili ciddi sıkıntılar var” diyen Çetin, verilerin kamu tarafından güncel olarak paylaşılmasını istedi.

"Virüs değil önlem alınmaması ekonomiyi daraltır"
TOBB ETÜ Rektörü ve TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, belirsizlik dönemlerinin esneklik getirdiğini belirterek, üretimi başlatma, lojistik toparlanma için plan yapma zamanı olduğunu kaydetti. Normalleşmenin kademeli gerçekleşeceğini vurgulayan Sak, bu dönemin güven duygusuyla yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Koronavirüsün değil alınan önlemlerin olumsuz ekonomik sonuçları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Sak, talep düşüşüne karşı önlem alınmaması ve karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ekonomide derin bir daralma ve istihdam kaybı olacağını vurguladı.
Salgının 1 yıl sürmesi halinde sağlık dışındaki tüm diğer sektörlerin ciddi bir daralmayla karşı karşıya kalacağını söyleyen Sak, sektörlerin bu dönem ciddi bir desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti. Sak, “Ekonominin önünü açacak tedbirlere ihtiyacımız var” dedi.

"Fırsatlara odaklanalım"
Bu dönemin fırsatlarına değinen Sak, “İhmal ettiğimiz reform gündemine geri dönmekten başka çaremiz yok” dedi. Sak, iklim değişikliğinin gündeme alınması dijitalleşme fırsatının da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Tarımla ilgili değerlendirmelerde de bulunan , virüs bir yıl daha sürerse tarımda yatırım yapılacak çok alan olduğunu kaydetti. Bu dönem yerelde örgütlenmenin önemli olduğunu vurgulayan Sak, “Şehirler bir araya gelerek kendi geleceklerini yol haritasını çıkarmaya karar verebilirler. Rekabet gücünü artırmak için bir fırsat dönemindeyiz. Dijitalleşmeyle ilgili imkanları nasıl kullanabileceğimizi daha fazla düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Böyle zor dönemde yeni yolların farkına varmamız lazım. Çözemediğimiz sorunları şimdi gündeme getirmenin tam zamanı. Depolamadan paketlemeye, küçük işletmeleri nasıl bir araya getireceğimizi beraber düşünüyor olmamız lazım. Üretimde verimliliği artırmalıyız. Tarımı daha fazla nasıl verimli hale getirebilirize doğru odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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