Kızılay'a destek için bir meydan okuma da Antalya’dan Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri, 50 ünite kan bağışında bulunup 3 lise ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a meydan okudu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kan stoklarının kritik seviyede olduğunu açıklamasının ardından Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesinin başlattığı destek kampanyası çerçevesinde meydan okumasına Antalya’dan karşılık geldi. Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri, 50 ünite kan bağışında bulunup, 3 lise ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a meydan okudu.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "Kan stoklarımız kritik seviyelerin altında" açıklamasının ardından Türkiye’deki birçok imam hatip lisesi öğretmen ve velileri destek kampanyası başlattı. İlk olarak Marmara AİHL tarafından başlatılan meydan okumalı destek çağrısına Antalya’dan bir imam hatip lisesi karşılık verdi. Bir alışveriş merkezinin önündeki alanda toplanan Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri, Kızılay için kan bağışında bulundu. Yaklaşık 60 kişiye yakın gruptan 50 ünite kan temin edildi. Kan bağışı sonrasında okul müdürü, öğretmen ve veliler Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi, Trabzon Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi, Üsküdar Anadolu Lisesi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a meydan okudu.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kan toplama seviyesine ilişkin açıklaması sonrası başlayan sosyal sorumluluk projesine katılmak için öğretmen ve velilerle birlikte buluştuklarını ifade eden Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Güney, “Biz de Trabzon’a, İstanbul’da başka bir okula ve yine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayın’a meydan okuyoruz. Onların da kan vermelerini, bu hayırda birlikte yarışmayı istiyoruz” dedi.

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