Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı

"Bu işler hep kader..."

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Antalya’da alınan korona virüs tedbirleri sonrası sessizliğe bürünen tarihi Kaleiçi’ndeki surlara kuşlar yuva yaparken, turistik caddelerde otlar yeşerdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı turizm kenti Antalya’nın tarihi bölgeleri, işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Turizmin durmasıyla birlikte günde binlerce insanın kullandığı yollarda otlar çıkmaya başladı. Pandemi öncesi kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi üzerindeki kaldırımlarda otlar yeşerdi. Tarihi Kaleiçi semtinin girişi Hadrianus Kapısı’nda ise güvercinler yuva yaptı. Tarihi taşlar üzerindeki yuvalarında dizilen güvercinler, hayvanseverlerin bıraktığı yemleri yedi.

Semtin kıyı kesimindeki restoran, kafe, bar gibi işletmelerin önünde de büyük otların çıktığı gözlendi.

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