Hint keneviri ekti, "Sokağa çıkamayınca kendim ürettim" dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hint keneviri ekti, "Sokağa çıkamayınca kendim ürettim" dedi

İHA

Hint keneviri ekti, "Sokağa çıkamayınca kendim ürettim" dedi

Antalya'da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı. 25 kök kenevir ele geçirilen olayda şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde, uyuşturucu temin edemeyince kendisinin yetiştirdiğini iddia etti.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ManavgarTaşağıl Mahallesi'nde ikamet eden A.K. isimli şahsın evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte Manavgat Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve A.K. yakalandı.
Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı ile A.K. hakkında yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılarak ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.
A.K.'nin ifadesinde korona virüs yüzünden evden çıkmadığını, esrar bulamayınca kendi ihtiyacı olan esrarı temin etmek için kenevir ektiğini söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin yasak denetiminden dram çıktı; yaşlı kadın sokağa atıldı (2)
YEREL HABERLER Polisin yasak denetiminden dram çıktı; yaşlı kadın ...
“Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için öldürdüm” Antalya’daki kaplumbağa katliamın şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER “Kaplumbağalarda kara büyü olduğu için ...
Jeofizik Uzmanı Yüklü: Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz
YEREL HABERLER Jeofizik Uzmanı Yüklü: Akdeniz'de 7'nin üzerinde ...
Yavruları ölen köpeğin yeni doğmuş kediye anne şefkati Sokakta bulduğu yavru kediyi ağzıyla tutup kulübesine götürdü, temizleyip emzirdi
YEREL HABERLER Yavruları ölen köpeğin yeni doğmuş kediye anne ...
(Görüntülü)Havuzda mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Havuzda mahsur kalan 2 yavru kediyi ...
İtfaiyeciler kurtarmaya gitti; kedilerin boş havuzdan çıkmasına merdiven yetti
YEREL HABERLER İtfaiyeciler kurtarmaya gitti; kedilerin boş havuzdan ...
Polisin yasak denetiminden dram çıktı; yaşlı kadın sokağa atıldı
YEREL HABERLER Polisin yasak denetiminden dram çıktı; yaşlı kadın ...
Antalya’daki kaplumbağa katliamına soruşturma Kaplumbağaların 11’inin telef olduğu belirlenirken, 4’ü tedaviye alındı
YEREL HABERLER Antalya’daki kaplumbağa katliamına ...
Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
YEREL HABERLER Antalya’da tarihi surlara kuşlar yuva yaptı
Kızılay'a destek için bir meydan okuma da Antalya’dan Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri, 50 ünite kan bağışında bulunup 3 lise ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a meydan okudu
YEREL HABERLER Kızılay'a destek için bir meydan okuma da ...
TOBB ETÜ Rektörü Sak: "Tarımda fırsat dönemindeyiz"
YEREL HABERLER TOBB ETÜ Rektörü Sak: "Tarımda fırsat dönemindeyiz"
Korkuteli’nde cadde ve sokaklar kısıtlamanın 3’üncü gününde de boş kaldı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde cadde ve sokaklar kısıtlamanın 3’üncü ...
Antalya'da fırıncıların 280 derece sıcakta Ramazan mesaisi
YEREL HABERLER Antalya'da fırıncıların 280 derece sıcakta Ramazan ...
(Görüntülü) Kedi, ibadete kapalı camide yavruladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kedi, ibadete kapalı camide yavruladı
(Görüntülü) Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turizm merkezi Kalkan, sessizliği yaşıyor
(Görüntülü)Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü)Antalya'da 8-10 metrelik karla kaplı yayla ...
(Görüntülü) Serik'te domates üretimi sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serik'te domates üretimi sürüyor
(Görüntülü) Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
(Görüntülü) Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'daki kaplumbağa vahşetine ...
Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan kuş bakışı Antalya manzarası
YEREL HABERLER Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan kuş bakışı Antalya ...
Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
YEREL HABERLER Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
Antalya'da, 10 metrelik karla kaplı yayla yolu açılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da, 10 metrelik karla kaplı yayla yolu ...
Halk Et Kepez’de 4 ayda 68 bin kilo et satıldı Manavgat Halk Et’te 12 bin kilo et satıldı
YEREL HABERLER Halk Et Kepez’de 4 ayda 68 bin kilo et ...
Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma
YEREL HABERLER Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X