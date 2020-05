Başkan Tütüncü’den Ramazan ayında sanal ortamda ev ziyareti

Korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıyan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ramazan ayında da iftar sonrası hemşehrilerinin evlerine konuk oldu.

Korona virüs salgını öncesi her gün onlarca esnaf ve ev ziyareti gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, salgın nedeniyle yüz yüze ziyaretleri sanat ortama taşıyarak, hemşehrilerinin evlerine konuk olmaya başlamıştı. Her Ramazan ayında yüzlerce ev ziyareti gerçekleştirerek, gönül sofralarına ortak olan Başkan Tütüncü, hemşehrileriyle bu birlikteliğini de sanal ortama taşıdı. Ramazan akşamlarında iftar sonrası sanal ortamda gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde hal hatır soruldu, keyifli sohbetler edilerek, karşılıklı çaylar yudumlandı.



Sosyal medya hesaplarından yayımladı

Tütüncü, Ramazan akşamlarında hemşehrileriyle gerçekleştirdiği keyifli sohbetleri sosyal medya hesaplarından yayımladı. Tütüncü yaptığı paylaşımda, "Sevgimiz mesafeleri yok ediyor. Bu güzel akşamlarda yeni yeni gönül yolları yapmak ne güzel. Sevenlerimiz neredeyse biz oradayız. Sanal ev ziyaretleri ile Ramazan akşamlarını renklendirmeye, hemşehrilerimize moral olmaya devam" ifadelerinde bulundu.



"Uzakları yakın ediyoruz"

Ramazan akşamlarının tadının hemşehrilerle yapılan güzel sohbetten geçtiğini belirten Tütüncü, “Hemşehrilerimize uzanıp evlerine konuk oluyoruz. Uzakları yakın eden imkanlarla hemşehrilerimizin hal hatırını soruyoruz. Evde kalmamız gereken bu günlerde biz sanal ziyaretlerle hemşehrilerimizin evlerine konuk olmaya, onların hal hatırını sormaya devam edeceğiz“ diye konuştu.

Kepez’de her yıl Ramazan ayının bambaşka bir güzellikte yaşandığını dile getiren Tütüncü, “Hemşehrilerimizle her Ramazan ayında ilçemizdeki tüm mahallelerimizde kurduğumuz gönül sofralarında bir araya geliyorduk. Ve ardından da çaylarımızı hemşehrilerimizin evlerinde içerek, gönlü alınması gerekenlerin gönüllerini alıyorduk. Kepez’de Ramazan ayını tüm hemşehrilerimizle bambaşka güzellikte yaşıyorduk. Ancak tüm Dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsü salgını nedeniyle aldığımız önleyici tedbirler nedeniyle bu yıl Ramazan akşamlarında uzakları yakın eden imkanlarla evlere konuk oluyoruz. Gönülleri alıyoruz. Bugünlerde geçecek. Hemşehrilerimizle gönül sofralarında, evlerinde ve iş yerlerinde buluşmaya devam edeceğiz" dedi.



