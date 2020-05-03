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Antalya’da sağanak yağış etkili oldu

İHA

Antalya'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, su birikintilerine neden oldu.

Antalya’da sağanak yağış etkili oldu

Antalya’da aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, su birikintilerine neden oldu.
Gün boyu hava durumunun bulutlu ve rüzgarlı olduğu turizm kenti Antalya'da bugün saat 20.00'dan sonra gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuğu görüldü. Ara ara hızlanan yağmur ardından normal olarak seyretti.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Pazartesi ve Salı günleri de gök gürültülü ve sağanak yağış beklendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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