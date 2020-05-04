Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maskeyi halka ulaştırdı 11 Mart’tan bu yana ilçede 1 milyon maske dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maskeyi halka ulaştırdı 11 Mart’tan bu yana ilçede 1 milyon maske dağıtıldı

İHA

Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maskeyi halka ulaştırdı 11 Mart’tan bu yana ilçede 1 milyon maske dağıtıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 11 Mart’tan bu yana ilçede 1 milyon maske dağıttıklarını açıkladı.
Türkiye’de ilk korona vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Konyaaltı Belediyesi, bu dönemde halk sağlığı öncelikli çalışmalarını hayata geçirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, korona virüsünün dünyada yaygınlaşmaya başlamasıyla bunun Türkiye’de de görülme ihtimaline karşı ilçedeki önlemleri çok önceden belirlediklerini kaydetti. Mücadele kullanılan malzemeleri (maske, eldiven, dezenfekte ürünleri) çok önceden temin ettiklerini dile getiren Esen, “İlk vakanın ülkemizde görülmesinin ardından daha önce hazırladığımız planımızı devreye soktuk. Emekli kahveleri, kreşlerimizi ve yaşlı kreşini salgının sona ereceği tarihe kadar kapattık. Kronik hastalığı olan çalışanlarımızı, hamile personelimize idari izin vererek evine gönderdik. Önce kendi çevremizden başlayarak dezenfekte işlemlerine başladık. Personel sayısını, vatandaşa hizmette aksamayacak şekilde en aza indirdik. Dezenfekte işlemlerini 7 gün 24 saat usulüne göre düzenledik. Talepte bulunan bütün kamu kurumlarının binalarını dezenfekte ettik. Ortak kullanım alanları olan pazar yeri, park, bankamatik gibi yerleri geceden bu işlemden geçirdik. Bugüne kadar toplu olarak kullanılan yaklaşık 2 bin yeri dezenfekteden geçirdik” dedi.

"1 milyon maske"
Konyaaltı’nın nüfusunun 190 bin olduğunu hatırlatan Başkan Semih Esen, herkese maske ulaşması için farklı bir uygulama gerçekleştirdiklerini vurguladı. Maskeye acil ihtiyaç duyanların sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaştığını kaydeden Esen, “Maske dağıtım araçlarımız ile acil maske isteyenlere ulaştık. Araçlarımız ana arterlerde ring halinde gezerek sokaktaki vatandaşlara maske dağıttı. Büyük alışveriş merkezleri ve muhtarlıkların önünde, stantlar kurarak sokağa çıkmak zorunda kalanlara maske ulaştırdık. Pazar yerlerine maskesiz girişe izin vermediğimiz için pazar yerlerinin girişine maske stantları kurduk. Sonraki aşamada da personelimiz 39 mahallemize girerek bütün evlere maske ulaştırdı. Bugüne kadar 1 milyona yaklaşık maskeyi vatandaşıma ulaştırmayı başladık. Maskenin yanı sıra 100 bin çift eldiveni vatandaşlarımız ile paylaştık” diye belirtti.
Başkan Semih Esen, pazar yerlerinde maske dağıtmaya devam edeceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evi su basan 65 yaş üstü Ramazan amcaya yardım edildi
YEREL HABERLER Evi su basan 65 yaş üstü Ramazan amcaya yardım edildi
Hırsızlar, üniversiteden 8 hurda klima motoru çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar, üniversiteden 8 hurda klima motoru çaldı
(Görüntülü) Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun platformu kurdular
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde sıkılınca, sebze kasaları ve ...
Belgeli cevap hesap kapattırdı Vali'nin yardım aldığını kanıtladığı kişi hesabını kapattı
YEREL HABERLER Belgeli cevap hesap kapattırdı Vali'nin yardım ...
Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ'de kuruldu
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ'de kuruldu
Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima hırsızlığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, Ziraat Fakültesi çiftlik alanındaki depodan 8 atık klima ünitesini çaldı 3 gece üst üste depoya gelen hırsızlar, 7 klima ünitesini ise dışarıda bıraktı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima ...
(Görüntülü) Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tartıştığı eski kocasını sırtından ...
Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun platformu kurdular
YEREL HABERLER Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun ...
Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı/ Ek ...
Alanya’da denizin rengi kahverengiye dönüştü
YEREL HABERLER Alanya’da denizin rengi kahverengiye dönüştü
Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı
Antalya'da kadın, tartıştığı eski kocasını bıçakladı
YEREL HABERLER Antalya'da kadın, tartıştığı eski kocasını bıçakladı
Alanya’da 69 kişiye 136 bin TL ceza
YEREL HABERLER Alanya’da 69 kişiye 136 bin TL ceza
Dışarı çıkamayınca antrenman evde başladı
YEREL HABERLER Dışarı çıkamayınca antrenman evde başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasında Kepez dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında Kepez dezenfekte edildi
Valiye 'yardım yapmıyorsunuz' diyen kadın, önceden para ve gıda kolisi almış
YEREL HABERLER Valiye 'yardım yapmıyorsunuz' diyen kadın, önceden ...
Sokağa çıkamayınca evlerinin bahçesinde Survivor yarışması düzenlediler Antalya'da sokağa çıkamayan kuzenler, evlerinin bahçesine kurdukları Survivor etabında kıyasıya yarıştılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayınca evlerinin bahçesinde Survivor ...
Antalya'da 3 günlük kısıtlamanın ardından kilometrelerce kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Antalya'da 3 günlük kısıtlamanın ardından ...
(Görüntülü) Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara ...
(Görüntülü) Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl sonra ışık verecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Patara'daki Neron Deniz Feneri, 1968 yıl ...
(Görüntülü) Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi
Kaş’ta eski okul binaları hayat buluyor
YEREL HABERLER Kaş’ta eski okul binaları hayat buluyor
Kumluca Hali'nde kısıtlama sonrası araç kuyruğu
YEREL HABERLER Kumluca Hali'nde kısıtlama sonrası araç kuyruğu
Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
YEREL HABERLER Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X