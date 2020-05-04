Büyükşehir’den ilçelere Mobil Ramazan Konseri

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen mobil otobüs konserleri büyük beğeni topluyor. Son olarak Elmalı ve Korkuteli’de düzenlenen mobil konser büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde verdiği mobil konserler etkinliğine Ramazan Ayı münasebetiyle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen mobil konser programı son olarak Korkuteli ve Elmalı’da devam etti. Korona virüs salgını nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılara destek olmak amacıyla oluşturulan orkestra Elmalı ve Korkuteli İlçesinde mobil otobüs üzerinden vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile salgın nedeniyle işsiz kalan yerel sanatçıları desteklemek amacıyla, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu işbirliği ile bir araya gelen yerel sanatçılar Elmalılı ve Korkutelili vatandaşlara moral oldu. Mobil Kültür Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinde konser veren yerel sanatçılar orkestrasının konserine ilgi de yüksek oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.