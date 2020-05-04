Alanya'da yasağı ihlal eden 69 kişiye 136 bin TL ceza

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

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<br>Engin ANAK/ALANYA (Antalya) (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 69 kişiye 136 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.<br>Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu yasaklar kapsamında Alanya'da polis ekipleri 3 gün boyunca sıkı denetimler uyguladı. Denetimlerde yasaklara uymayan toplam 69 kişiye 136 bin 150 TL idari para cezası yazıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK<br>2020-05-04 15:33:18<br>

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