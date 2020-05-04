Bebeğini rehin alan vicdansız baba adliyeye sevk edildi Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından vurularak yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bebeğini rehin alan vicdansız baba adliyeye sevk edildi Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından vurularak yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

İHA

Antalya'da bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından ayağından vurularak yakalanan baba adliyeye çıkarıldı.

Bebeğini rehin alan vicdansız baba adliyeye sevk edildi Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından vurularak yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Antalya'da bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan ve polis tarafından ayağından vurularak yakalanan baba adliyeye çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde E.Ş. (27) daha önce nikahsız birliktelik yaşadığı R.Ç.’den (19) olan 4 aylık çocuğunu görmek için R.Ç.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054. Sokak’taki evine geldi. R.Ç.’nin elinden bebeği zorla almaya çalışan E.Ş., vermek istemeyen genç kadını darp ettikten sonra bebeği alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bebeğin boynuna bıçak dayayan E.Ş., polislerin bebeği bırakması uyarılarına 'Peşimi bırakın, bebeği bana doğrattırmayın’ cevabını vererek Zübeyde Hanım Caddesi istikametine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Parkı'na kadar yürüyen şüphelinin etrafı polisler tarafından sarıldı. Polislerin teslim ol çağrısına bebeği kesme tehdidiyle cevap veren E.Ş., ‘Siz istediniz bunu. Benden günah gitti’ diyerek bebeğin boğazındaki bıçağı kesmek amacıyla hareket ettirdiği sırada bir polis memurunun 2 el ateş etmesi suretiyle ayağından vuruldu. Ayağından vurulan E.Ş. olduğu yere yığılırken, polis memurları bebeği herhangi bir zarar gelmeden kucağından aldı. 4 aylık bebek D.Ç. annesi R.Ç.’ye teslim edilirken, yaralı olarak yakalanan ve birçok sabıkası olduğu belirlenen şüpheli E.Ş. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. E.Ş. tedavisinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi. E.Ş.'nin adliyeye bacağından vurulması sebebiyle aksayarak geldiği gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patara ve Çıralı, Avrupa'nın en temiz plajları arasında
YEREL HABERLER Patara ve Çıralı, Avrupa'nın en temiz plajları ...
Alanya'da yasağı ihlal eden 69 kişiye 136 bin TL ceza
YEREL HABERLER Alanya'da yasağı ihlal eden 69 kişiye 136 bin TL ceza
(Görüntülü) Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna ...
Evden kovulduğunu söyleyen yaşlı kadının oğlu: Annemizin başımızın üzerinde yeri var
YEREL HABERLER Evden kovulduğunu söyleyen yaşlı kadının oğlu: ...
Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna hazırlanıyor
Büyükşehir’den çiftçilere fide desteği Başkan Böcek: "Çiftçilerimiz yanındayız"
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çiftçilere fide desteği Başkan Böcek: ...
Türkiye'nin ilk Verem Araştırma Merkezi, AÜ'de kuruldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk Verem Araştırma Merkezi, AÜ'de ...
Sedyeyi gemi, paspasları kürek yapıp Titanic'i canlandırdılar
YEREL HABERLER Sedyeyi gemi, paspasları kürek yapıp Titanic'i ...
Türkiye aşığı Fransız'dan marketten sonra eczaneden kimlikle maske alma videosu Kimliğinin gösterip 5 adet maske aldı, o anları sosyal medya hesabından dünya ile paylaştı
YEREL HABERLER Türkiye aşığı Fransız'dan marketten sonra eczaneden ...
Konyaaltı Sahili yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili yaz sezonuna hazırlanıyor
Büyükşehir’den ilçelere Mobil Ramazan Konseri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ilçelere Mobil Ramazan Konseri
ATSO Başkanı Çetin: "Antalya üretimi Türkiye gıda enflasyonunu düşürücü katkı sağladı" ATSO Başkanı Çetin’den Nisan Enflasyonu değerlendirmesi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Antalya üretimi Türkiye gıda ...
Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maskeyi halka ulaştırdı 11 Mart’tan bu yana ilçede 1 milyon maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi, nüfusunun 5 katı maskeyi halka ...
Evi su basan 65 yaş üstü Ramazan amcaya yardım edildi
YEREL HABERLER Evi su basan 65 yaş üstü Ramazan amcaya yardım edildi
Hırsızlar, üniversiteden 8 hurda klima motoru çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar, üniversiteden 8 hurda klima motoru çaldı
(Görüntülü) Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun platformu kurdular
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde sıkılınca, sebze kasaları ve ...
Belgeli cevap hesap kapattırdı Vali'nin yardım aldığını kanıtladığı kişi hesabını kapattı
YEREL HABERLER Belgeli cevap hesap kapattırdı Vali'nin yardım ...
Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ'de kuruldu
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ'de kuruldu
Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima hırsızlığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, Ziraat Fakültesi çiftlik alanındaki depodan 8 atık klima ünitesini çaldı 3 gece üst üste depoya gelen hırsızlar, 7 klima ünitesini ise dışarıda bıraktı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima ...
(Görüntülü) Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tartıştığı eski kocasını sırtından ...
Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun platformu kurdular
YEREL HABERLER Evde sıkılınca, sebze kasaları ve saksılarla oyun ...
Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı/ Ek ...
Alanya’da denizin rengi kahverengiye dönüştü
YEREL HABERLER Alanya’da denizin rengi kahverengiye dönüştü
Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X