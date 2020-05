Patara ve Çıralı, Avrupa'nın en temiz plajları arasında

<br>Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)İNGİLİZ The Guardian Gazetesi'nin seyahat yazarları, Antalya'nın Çıralı ve Patara plajlarını, Avrupa'nın en temiz plajları arasında gösterdi. İngiliz yazarların seçtiği 30 plajın arasında Türkiye'den 3 plaj daha var.<br>Dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrası hayatın nasıl normale döneceği, hatta tatil planlarının yapıldığı dönemde İngiliz The Guardian Gazetesi, Avrupa'nın en temiz 30 plajını yayınladı. Gazetenin seyahat yazarlarının seçtiği plajlar arasında Antalya'dan da iki plaj yer aldı. Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Plajı ile Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili, İngiliz yazarlar tarafından 'Avrupa'nın en temizi' seçildi.<br>ERDOĞAN 'PATARA YILI' OLARAK AÇIKLAMIŞTI<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı temasının, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'nin 'Patara Yılı' ilan etmesi, Antalyalı turizmcileri mutlu etmiş, bölgenin ve Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağı vurgulanmıştı. Antik kentin yanında bulunan 12 kilometrelik kumsalıyla Patara Plajı, İngiliz seyahat yazarları tarafından 'Avrupa'nın en temizi' olarak seçildi. Turkuaz mavisi denizi ve ince kumuyla bölgenin en görkemli kumsalı arasında yer alan Patara Plajı, denizinin sığ olmasıyla da dikkat çekiyor.<br>BU GÜZELLİKLERİ KORUYARAK YAŞATACAĞIZ<br>Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, bölgenin Patara yılı ilan edilmesinde bakir doğası, tarihi, denizi ve plajının etkili olduğunu söyledi. Başkan Ulutaş, "Bu güzelliklerin Avrupa'da keşfedilmesi biliniyor olması bizi memnun ediyor. Kendi güzelliğimizi burada yaşadığımız için fark edemeyiz belki, ama dışardan söylenmesi, görülmesi bizleri memnun etti. Bu güzellikleri koruyarak yaşatmaya çalışacağız. Ülkemizde dünyadan gelen misafirleri, Kaş'mızda Patara'mızda en güzel şekilde ağırlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.<br>ÇIRALI CARETTALARIN YUVALAMA ALANI<br>The Guardian'ın Antalya'da gösterdiği ikinci temiz plaj olan Çıralı da caretta carettaların yuva yaptığı, çok sayıda portakal bahçelerinin sahile yakın olduğu bölge olarak biliniyor. Doğal bir ateş kaynağına sahip, sonsuz ateş olarak bilinen Yanartaş'a da ev sahipliği yapan Çıralı, turizm sezonuna da hazır.<br>Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, "Çıralı bölgemizin en iyi yerlerinden birisi. Doğası, sakinliği ve huzuruyla yerli ve yabancı misafirleri cezbetmeye devam ediyor. İlçemize gelen misafirleri adeta büyülemeye devam eden Çıralı plajımız, İngiliz The Guardian Gazetesi´nin hazırladığı Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında yer aldı. Burası ayrıca, caretta carettaların da yuvalama alanı. Misafirlerimiz gün doğumunda yavru caretta carettaların denizle buluşmasını da izleme fırsatı buluyor. Kemer olarak biz turizm sezonuna hazırız" diye konuştu.<br>Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Akvaryum, Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı, Muğla'nın Fethiye ilçesi Uzunyurt Mahallesi'ndeki Kabak Koyu da, İngiliz The Guardian Gazetesi´nin Türkiye'den seçtiği diğer plajlar arasında yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK<br>2020-05-04 15:48:23<br>

