Covid-19'u yenen iki hasta daha immün plazma bağışında bulundu Bu hafta 8 bağışçı randevu aldı, sayı artıyor

Antalya’da yeni tip korona virüsü (Covid19) yenen iki hasta, immün plazma bağışında bulundu. Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, “Bu hafta boyunca yaklaşık 8 immün plazma bağışçısıyla randevumuz var ve bu sayı her geçen gün artıyor” dedi.

Antalya’da yaşayan Mehmet Burak Şahin (35) ve Sadık Tokuçoğlu (44), Mart ayında korona virüse yakalandı. Tedavilerinin ardından iyileşen iki hasta, başka hastalara da umut olabilmek için Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi’ne gelerek immün plazma bağışında bulundu. Şahin’in ve Tokuçoğlu’nun plazmaları, gerekli işlemlerin ardından alınmaya başladı. Şahin ve Tokuçoğlu'nun bağışıyla beraber Antalya'da plazma bağış sayısı 7'ye yükseldi.



"Bende semptom olmadı"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanı olduğunu söyleyen Burak Şahin, iş arkadaşlarında Covid19 görüldüğünü, kendisinde ise hiçbir semptomun olmadığını kaydetti. Bir gün iş arkadaşının eşine malzeme bırakmak için hastaneye gittiğini ifade eden Şahin, “Hastaneye gittiğim zaman test yaptırmak için doktorla görüştüm. Doktor benimle ilgilendi ve tomografim çekildi. Tat ve koku alamamanın dışında problemin olmamasına rağmen testim pozitif çıktı. 29 Mart’ta tedavim başladı ve 1 Nisan itibarıyla hastaneden çıktım, ilaçlarımı tamamladım. Herhangi bir sıkıntım kalmadı, gayet sağlıklıyım” dedi.

İmmün plazma bağışını çok araştırdığını belirten Şahin, “Televizyonda konuyla alakalı yapılan haberleri gördüm. Plazma bağışıyla hastanın iyileşebileceğini öğrendik. Faydam olur diye bağışta bulunmak istedim” diye konuştu.



"Eşimden bulaştı"

Sadık Tokuçoğlu ise eşinin Covid19 testinin pozitif çıktığını, kendisine de eşinden bulaştığını anlattı. Tokuçoğlu, “Eşim astım hastasıydı ve hastaneye yatışı verildi. Onda çıkınca bize de test yapıldı. İlk başta hiçbir belirtimiz yoktu ama zaman içerisinde koku ve ağızda tat alamama problemlerim başladı. Kısa süreli ateş ve boğaz ağrısı oldu. 1 haftalık tedavi uygulandı, şu an çok şükür iyiyiz. 14 gün kendimizi izole ettik, doktorlarımız da çok yardımcı oldular” ifadelerini kullandı.

İmmün plazma bağışını doktor kuzenlerinden duyduğunu dile getiren Tokuçoğlu, “Kuzenlerim bana konuyla alakalı bilgiler verdi. Ben de kuzenlerime gönüllü olmak istediğimi söyledim ve süreç başladı. İnşallah bağışlarımız bir hastaya umut olur” şeklinde konuştu.

Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, “Bugün de 2 tane plazma bağışçımız var. Bu hastalığı geçirdiler ve bir başkasına umut olabilmek için kendi plazmalarını bağışlamak için bugün misafirimizler. Bu hafta boyunca yaklaşık 8 immün plazma bağışçısıyla randevumuz var ve bu sayı her geçen gün artıyor” dedi.

