Antalyaspor, 52 gün sonra top başı yapıyor

Antalyaspor, 7 Mayıs Perşembe günü 52 gün sonra top başı yapacak.

Antalyaspor, tüm dünyayı etkisi altına alınan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını uzaktan telekonferans yöntemiyle sürdürürken, sahaya ineceği tarih de belli oldu. Bu dönemde çalışmalarını bireysel olarak sürdüren kırmızıbeyazlı futbolcular, 52 gün sonra top başı yapacak. Antalyaspor, 7 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Başkan Ali Şafak Öztürk’ün otelinde bir araya gelerek, gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalarına başlayacak.

Antalyaspor’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bahadır Öztürk ve tedavisi için ülkesi Brezilya'ya gittiği bilinen Charles, takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan Antalyaspor'un salgının seyir durumuna göre çalışmalarını yönlendireceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.