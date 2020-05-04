Kamyon, 3 metrelik alt geçit girişinde sıkıştı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 3 metre yükseklikteki alt geçit girişine sıkışan kapalı kasa kamyon, sürücünün çabasıyla 1 saatte kurtarıldı.<br>Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'nde, şelale yönünden şehir merkezine giden Yusuf Dündar'ın kullandığı 34 GH 5592 plakalı gıda yüklü kapalı kasa kamyon, Zeynel Şenol Köprü girişindeki alt geçidin tavanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 metre yüksekliğindeki geçitte sıkışan kamyon, sürücünün çabası sonucu 1 saatte kurtarıldı. Kamyonun üst bölümünde hasar oluştuğu görüldü. Bölgeye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde, alt geçit yüksekliğinin 3 metre, kamyon yüksekliğinin ise 3 metre 45 santim olduğu belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-04 18:02:59<br>
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