Valiye 'yardım yapmıyorsunuz' diyen kadın, önceden para ve gıda kolisi almış (2)

<br>2017 YILINDAN BU YANA YARDIM ALMIŞ<br>Antalya'da, sosyal medya hesabından Vali Münir Karaloğlu'na ulaşıp, "İhtiyaç sahiplerine yardım yapılmıyor" yönünde mesaj yazan ve önceden 1000 TL ile gıda kolisi yardımı aldığı ortaya çıkan kadının, 2017 yılından bu yana farklı şehirlerde sosyal yardımlardan yararlandığı belirlendi. Sosyal medya hesabını kapatan 'Bfsongur' adlı kullanıcının gerçek kimliğinin F.S. olduğu tespit edildi. İki çocuk sahibi olan kadın hakkında 4 dava bulunduğu, bunlardan 3'ünde şikayetçi, birinde ise 'tehdit' suçundan davalı durumda olduğu öğrenildi. F.S.'nin eşi E.S.'nin ise 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde', 'tehdit, 'dolandırıcılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan sabıkası olduğu ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN<br>2020-05-04 18:16:22<br>

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