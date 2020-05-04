Çukurbağ Yarımadası imar planı iptal edildi

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Çukurbağ Yarımadası'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı ile Kaş Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.<br>Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin, Kaş ilçesi, Çukurbağ Mahallesi'ne yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Kaş Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na karşı açtığı dava sonuçlandı. Mimarlar Odası'ndan yapılan açıklamada, planların hatalı nüfus hesaplamasına dayanılarak bölgenin önemli ölçüde yapılaşmaya açılmasına olanak tanıdığı kaydedildi.<br>Bölgenin ortasından 4 şeritli 30 metre eninde otoyol geçirilerek doğal, kültürel ve arkeolojik yapıya zarar verecek plan kararları alındığı belirtilen açıklamada, "Planların temel dayanağı olan yol projesinin hukuki dayanağı kalmadı. Planların, doğal alanları korumayacağı ve uzun vadede sürdürülebilir bir tarım ve turizm bırakmayacağı, planların temel hedefi, kırsal alanı yoğun yapılaşmaya açmak olduğu, planlama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerel halkın görüşlerinin alınmadığı ve kamu yararına aykırılıklar bulunduğu için dava açıldı. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve vatandaşlar tarafından açılan davaya bakan Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce imar planları iptal edildi" denildi.<br>Planların içeriğine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, yerleşik konut alanından (271.532 metrekare) yaklaşık iki katı büyüklükte (601.858 metrekare) gelişme konut alanı önerildiği ve mahalle nüfusunun yaklaşık 9 kat artmasının öngörüldüğü kaydedildi. Planda öngörülen nüfusun, nüfus projeksiyon yöntemleriyle geçmiş yıllardaki nüfus verilerine bağlı hesaplanan nüfusa karşılık gelmediği, projeksiyon nüfusu ile planda öngörülen nüfus arasında yaklaşık 8-9 kat fark olduğu dile getirildi.<br>Nüfus öngörüsünün abartılı olduğuna ilişkin bir kanaate yol açtığı da belirtilerek, mahkeme kararında, plan kullanım kararlarının rasyonel olmadığı, imar planındaki bölünmüş taşıt yolu kararı ile nüfus öngörüsünün ve buna bağlı önerilen gelişme konut alanı büyüklüğünün bölge açısından olumsuz sonuçlarının olacağı vurgulandı.<br>Ayrıca, bölgenin kırsal niteliğini bozacağı, yerel mekansal ve sosyal dokuda dönüşümlere neden olabileceği, doğal ve kültürel yapı üzerinde baskı oluşturarak korunmasını güçleştireceği, kaynakların taşıma kapasitesini aşabileceği, çevre kirliliğine, betonlaşmaya yol açabileceği, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından planların uygun olmadığı yönünde kanaat belirtildiği açıklandı.<br>Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin aldığı kararla, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi'nce, yanlış hesaplamalarla yapılan imar planlarının ileride doğuracağı geri dönüşümsüz tahribatın önüne geçildiği ve bu surette kamu yararına aykırı hatalı imar planlamalarının her daim karşısında olunacağı da ifade edildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-04 18:32:04<br>

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