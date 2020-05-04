Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

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<br>Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Aksu İlçesi'ne bağlı Karaöz Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, ekili ve dikili alanlara zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, cep telefonu kameralarına yansıdı.<br>Antalya'nın Aksu İlçesi'ne bağlı Karaöz Mahallesi'nde akşam saatlerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak etkili oldu. Doluya dönen yağış, ekili alanlara zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, Karaözlü bir üreticinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Karaözlü üreticinin, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor, üzümler ziyan oldu" sözleri kameraya da yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK<br>2020-05-04 18:39:35<br>

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