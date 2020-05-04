Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 3 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı son bir hafta içinde FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i soruşturmanın yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.
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