Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 3 gözaltı

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı son bir hafta içinde FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i soruşturmanın yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.