Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tartıştığı nikahsız eşi R.A.Ç.'yi darbedip, kaçırmaya çalıştığı 4 aylık erkek bebeğinin boğazına bıçak dayayan ve polisin bacağından tabancayla vurarak, etkisiz hale getirdiği Emre Şahin'in adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Emre Şahin, `adam öldürmeye teşebbüs´, `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´, `tehdit´ ve `hakaret´ suçlarından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-04 21:18:35<br>
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