Manavgat´ta şiddetli yağış

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı yan binanın sundurması üzerine devrildi.<br>Manavgat'ta saat 21.00 sıralarında gök gürültüsü ve şimşekle başlayan şiddetli yağış bir süre sonra dolu olarak devam etti. Yaklaşık yarım saat gök gürültüsü ve şimşekle etkili olan yağış trafiktekilere de zor anlar yaşattı. <br>Yağış nedeniyle Kırkkavak Mahallesi´nde bir evin istinat duvarı, yan taraftaki binanın sundurmasının üzerine devrildi. Sundurmada hasar meydana gelmedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-04 23:00:36<br>

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