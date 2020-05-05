Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya'ya girişler yağmur altında başladı Gelen sürücülerin tek tek ateşleri ölçüldü, seyahat izin belgeleri soruldu

Yeni tip Korona virüs(Kovid19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan turizm kenti Antalya’da bu sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından kente gelenlerin tek tek ateşleri ölçüldü, seyahat izin belgeleri soruldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 31 ilde uygulanan şehirlerarası girişçıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için kaldırıldı. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, kısıtlama 24.00’da sona erdi. 24 ilde ise kısıtlamanın devam edeceği bildirildi.

Turizm kenti Antalya’ya kuzey girişi olan Döşemealtı ilçesindeki uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri sağanak yağışa rağmen denetimlerini sürdürdü. Ekipler gelen her aracı tek tek durdurup, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü, seyahat izin belgelerini sordu. Antalya’dan diğer illere çıkış olmazken il merkezine girişler oldu. Ekipler, kısıtlamanın kaldırıldığı illerden yolculuk yapan kişilerin seyahat izin belgelerinin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Jandarma ve polis kamyon ve tır şoförlerinin de de ticari işlem belgelerini kontrol etti.



"Rahatlıkla gidip geleceğiz"

Burdur’dan gelen Rasim Kahraman, “ Burdur’dan çıktım, Antalya’ya geldim. Yasağın kalkmasına sevindik, iyi oldu, artık rahat gelip gideceğiz. Hastamız falan oluyor. Şimdi rahatlıkla gidip geleceğiz.” dedi.



"Memlekete hayırlı olsun"

Hava yolu kaptanı olan Erdal Tuna, “Bugün askeri personeli taşımak için görevliyim. İstanbul’dan, İzmir’e, oradan Hakkari Yüksekoava’ya uçtum. Cumhurbaşkanımız gece yarısından itibaren yasağın kalktığını söyledi. Memlekete hayırlı olsun. Benim için daha iyi oldu. Vatandaşlarımız içinde daha iyi olmuştur.”diye konuştu.

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