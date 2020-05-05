'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi

<br>Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA) Antalya'da iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı (71), 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiğini belirterek, "Site bahçesini parkura, oturma odasını bisiklet ve su küreği alanına dönüştürdüm. Bahçede iki günde bir 10 kilometre koşuyor, oturma odasında pedal çevirip, 1000 defa da su küreği çekiyorum" dedi.<br>Katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılar nedeniyle Türkiye'de 'Demir Adam' olarak tanınan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiğini söyledi. Site bahçesini parkura, oturma odasını bisiklet ve su küreği alanına dönüştürdüğünü belirten Ali Bıdı, "Bahçede iki günde bir 10 kilometre koşuyorum. Oturma odasında pedal çevirip, bin defa da su küreği çekiyorum" dedi.<br>Jimnastik hareketlerini günün her anında tekrarladığını ifade eden Ali Bıdı, "Sağlıklı yaşamak, para kazanmaktan zordur. Düzenli spor yapılması halinde virüs ve bakterilerle bir arada yaşamaya devam edebiliriz. Doğru spor ve beslenme sonucu, virüs ve bakteriler de mutlu olur. Onlar bizim en iyi ortaklarımız. Onlar olmadan biz yaşayamayız. Örneğin, sindiremediğimiz gıdaları bakteriler yiyerek bize yardımcı oluyorlar. Onlar mutlu olursa, biz de mutlu oluruz. Dolayısıyla ilaca da ihtiyacımız olmaz" diye konuştu.<br>Ali Bıdı, pandemi günlerinin ağustos ayına kadar bitmesi halinde Kazakistan'da 'Ironman Avrupa Şampiyonası'na, 29 Kasım'da ise Yeni Zelanda'da 'Ironman Dünya Şampiyonası'na milli sporcu olarak katılacağını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-05-05 09:46:05<br>

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