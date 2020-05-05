(Görüntülü) İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek

DHA

İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek KORONAVİRÜS nedeniyle zor günler geçiren, 125 milyon dolarlık ihracat hedeflerken rakamları eksileri gösteren kesme çiçek sektörü, gözünü İspanya ve İtalya pazarlarına çevirdi. Antalya merkezli sektör, koronavirüs nedeniyle üretim yapamayan bu iki ülkenin çiçek ihtiyacını karşılayacak. Turizmin olduğu kadar örtü altı üretimin de başkenti olan Antalya, kesme çiçek sektöründe de adından söz ettiriyor. Her yıl milyonlarca dal çiçek Antalya'dan hem TIR'larla, hem de uçak kargo ile başta dünyanın çiçek merkezi Hollanda olmak üzere...

(Görüntülü) İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek

İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek<br>KORONAVİRÜS nedeniyle zor günler geçiren, 125 milyon dolarlık ihracat hedeflerken rakamları eksileri gösteren kesme çiçek sektörü, gözünü İspanya ve İtalya pazarlarına çevirdi. Antalya merkezli sektör, koronavirüs nedeniyle üretim yapamayan bu iki ülkenin çiçek ihtiyacını karşılayacak.<br>Turizmin olduğu kadar örtü altı üretimin de başkenti olan Antalya, kesme çiçek sektöründe de adından söz ettiriyor. Her yıl milyonlarca dal çiçek Antalya'dan hem TIR'larla, hem de uçak kargo ile başta dünyanın çiçek merkezi Hollanda olmak üzere İngiltere, Almanya, Ukrayna, Romanya gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Önceki yıllarda Rusya'ya çiçek gönderen kesme çiçek üreticileri, son yıllarda Rusya'nın çiçek ihracatına kapıyı kapatmasıyla buraya çiçek ihraç edilmez oldu. Antalya'dan özellikle karanfil, gerbera çiçekleri ihraç edilirken bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiçekçileri de olumsuz etkiledi. 2019 yılını 107 milyon dolarla kapatan sektör, bu yıla 125 milyon dolar hedef koymuştu, ancak mayıs ayında ihracat rakamları eksileri gösterdi.<br>ÜRÜNLER ÇÜRÜDÜ<br>Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sektörünün koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiğini, hatta ücretsiz dağıtmak istediklerinde dahi 'virüs taşır' endişesiyle kabul görmediğini söyledi. Yılmaz, "Milyonlarca çiçeği çöpe atmak zorunda kaldık. Mevsimlik üreten üreticiler çok zarar gördü. Son derece olumsuz etkiledi. Oteller işletmeler kapatılınca bu ürünler çürüdü ve çöpe atılıyor" dedi.<br>'İLK VAZGEÇİLEN SEKTÖRÜZ'<br>Evde kalınan bu süreçte vatandaşlara çiçek alınması, evlere çiçek götürülmesi yönünde tavsiyede bulunan Başkan Yılmaz, koronavirüs krizinde çiçekçilik sektörünün ilk vazgeçilen sektör olduğunu söyledi. Yılmaz, "Sektörümüz ne yazık ki lüks tüketim gibi görülüyor. İnsanlarımız bir çiçeğe 10-15 lira verince gereksiz masraf olarak görüyorlar. Geçen yılı 107 milyon dolarla kapatmış, bu yıl 125 milyon dolar hedeflemiştik. Fakat bu süreçte ihracat rakamlarımız hızla düştü. Mart ve nisan ayını yüzde 40 kayıpla kapattık" dedi.<br>Kriz sona erse bile insanların hemen çiçeğe yönelmeyeceğini düşündüğünü belirten İsmail Yılmaz, ?Maalesef sektörün toparlanması bizim için çok geç olacak. Sektör normale dönünce de yıl bitmiş olacak. Yeni yıl için üreticinin elinde para olmayacak. Üreticimize kredi verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca kamu bankalarına ait kredilerimizin de en az 1 yıl faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.<br>SEKTÖRÜN GÖZÜ İSPANYA VE İTALYA PAZARINDA<br>İtalya ve İspanya'da hem sağlık hem de ekonominin çok kötü durumda olduğunu, insanların üretim yapamadığını, çiçek sektörünün de orada tamamen bitme noktasına geldiğini anlatan Başkan Yılmaz, sektör olarak bu iki piyasaya yöneldiklerini söyledi. İki ülkedeki açığı Türkiye olarak karşılayacak güçte olduklarını anlatan Yılmaz, "Yeni sezon dikimlerimize başladık. İspanya ve İtalya'da yeni sezon için hareketlilik yok. Biz bu iki ülkenin çiçek ihtiyacını kapatabiliriz. Ancak bize yeni ürün dikebilmemiz için destek gerekiyor. Bu ülkelerin açıklarını biz sektör olarak avantaja çevirebiliriz" dedi.<br>1.5 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ<br>Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin de sektörü ve koronavirüsün zararlarını değerlendirdi. Virüse hazırlıksız yakalandıklarını anlatan Şahin, "Aslında bir anlamda seviniyoruz. Çünkü tarımın önemi ortaya çıktı. Süs bitkileri konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Seralarda üretilen bitkiler yerinde kaldı. İşletmeler ellerindeki ürünleri bir yerlere hediye eder duruma geldi. Hatta çöpe atanlar dahi oluyor. Sürecin ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz. Elimizden geldiğince sektöre yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.<br>30 yıllık çiçek üreticisi Veral Ağıl, oteller açılamadığı için birçok bitkinin elinde kaldığını, iç piyasaya hizmet verdiklerini kaydetti. Ağıl, ?Şu ana kadar 100 bin adet çöpe attık, 100 bin adet daha atacağız. Bu kriz döneminde personel çıkarmadık. Ciddi olarak ekonomik kaybımız var. Çöpe attıklarımızın tamamının fidesi ithal. 500 bin liralık fideyi çöpe attık. Benim işletme olarak bu yılki kaybım ise 1,5 milyon lira" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-05-05 10:23:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Ailece maske üretiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ailece maske üretiyorlar
Başkan Uysal, dikiş makinesinin başına geçti, maske dikti
YEREL HABERLER Başkan Uysal, dikiş makinesinin başına geçti, maske ...
Seyahat İzin Belgesi olmayan Antalya'ya giremeyecek
YEREL HABERLER Seyahat İzin Belgesi olmayan Antalya'ya giremeyecek
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü) Kısıtlamanın kalktığı Antalya?ya gece yarısından itibaren girişler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kısıtlamanın kalktığı Antalya?ya gece ...
(Görüntülü) (TEKRAR) Aytemiz Alanyaspor sahaya indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) (TEKRAR) Aytemiz Alanyaspor sahaya indi
(Görüntülü) Korona, mezar ziyaretini dijitalleştirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Korona, mezar ziyaretini dijitalleştirdi
(Görüntülü) Su tesisatçısı, dizi oyuncusu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Su tesisatçısı, dizi oyuncusu oldu
'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi
YEREL HABERLER 'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından Türkiye'ye gelecek
YEREL HABERLER Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından ...
(TEKRAR) Aytemiz Alanyaspor sahaya indi
YEREL HABERLER (TEKRAR) Aytemiz Alanyaspor sahaya indi
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
YEREL HABERLER Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Ailece maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Ailece maske üretiyorlar
Su tesisatçısı, dizi oyuncusu oldu
YEREL HABERLER Su tesisatçısı, dizi oyuncusu oldu
İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek
YEREL HABERLER İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan ...
'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi
YEREL HABERLER 'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi
Korona, mezar ziyaretini dijitalleştirdi
YEREL HABERLER Korona, mezar ziyaretini dijitalleştirdi
Kısıtlamanın kalktığı Antalya´ya gece yarısından itibaren girişler başladı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın kalktığı Antalya´ya gece yarısından ...
(Görüntülü) ?Makas? atan otomobil faciası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ?Makas? atan otomobil faciası: 1 ölü, 1 ...
Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya'ya girişler yağmur altında başladı Gelen sürücülerin tek tek ateşleri ölçüldü, seyahat izin belgeleri soruldu
YEREL HABERLER Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ...
Antalya Valisi Karaloğlu: " Geldiğimiz nokta umut verici ancak gevşemeyelim" Antalya'da taksilerde tek-çift uygulaması kaldırıldı Seyahat kısıtlaması devam eden 24 vilayetten S Belgesi olmadan gelenler hakkında idari işlem başlatılacak , kente alınmayacak
YEREL HABERLER Antalya Valisi Karaloğlu: " Geldiğimiz nokta umut ...
Antalya’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
YEREL HABERLER Antalya’ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
`Makas´ atan otomobil faciası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER `Makas´ atan otomobil faciası: 1 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü) ANTALYA Manavgat'ta şiddetli yağış
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA Manavgat'ta şiddetli yağış

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X