(Görüntülü) Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da tali yoldan ana yola çıkan otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.<br>Kaza, sabah 08.00 sıralarında AntalyaBurdur Karayolu'nda meydana geldi. Kullandığı 07 CUN 87 plakalı otomobil ile Döşemealtı İlçesi Selimiye Mahallesi'nden tali yoldan çıkan Yunus Emre Güngör (43), Antalya'dan Burdur istikametine gitmekte olan Çağrı Gümüşlü'nün (40) kullandığı 07 CGR 94 plakalı cip ile çarpıştı. Güngör'ün kullandığı otomobil kazanın şiddetiyle taklalar atarak refüje düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü Çağrı Gümüşlü yaralı olarak çıkartılarak hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilinden çıkartılan Yunus Emre Güngör olay yerinde hayatını kaybetti. Yunus Emre Güngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.<br>Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-05-05 11:04:13<br>

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