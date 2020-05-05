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Antalya'da otogarda hareketlilik

DHA

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından otobüs terminali ve yol kontrol noktasında yoğunluk oluştu. Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il dışındaki illere gitmek etmek isteyenlerin seyahat izin belgesi alma zorunluluğu ise devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 18 Nisan'da, 30'u büyükşehir olmak üzere 31 ilin giriş ve çıkışları kısıtlanmış, bu illerden birine seyahat etmek isteyenlere ise seyahat izin belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile...

Antalya'da otogarda hareketlilik

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından otobüs terminali ve yol kontrol noktasında yoğunluk oluştu. Seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il dışındaki illere gitmek etmek isteyenlerin seyahat izin belgesi alma zorunluluğu ise devam ediyor.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 18 Nisan'da, 30'u büyükşehir olmak üzere 31 ilin giriş ve çıkışları kısıtlanmış, bu illerden birine seyahat etmek isteyenlere ise seyahat izin belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Antalya'nın yanı sıra, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı.<br>Açıklama sonrası turizm kenti Antalya'nın şehirler arası otobüs terminalinde hareketlilik başladı. Yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, terminelin güvenlik noktalarından geçip bilet gişelerine gelerek, izin verilen illere seyahat için bilet aldı. Otobüs terminali girişinde oluşturulan polis kontrol noktasında yine tüm vatandaşlar sağlık ve güvenlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı. Terminalde sosyal mesafe kuralının da uygulandığı görüldü. Seyahat kısıtlamasının 15 gün uzatıldığı 24 ilden birine seyahat etmek isteyen vatandaşlar ise yine terminal içinde yer alan izin komisyonuna başvurup gerekli evrakı sunarak izin alabildi.<br>KONTROL NOKTALARINDA DENETİM ARTIRILDI<br>Otobüs terminali dışında kentin 4 ana giriş noktasında yaklaşık bir aydır 24 saat görev yapan polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarındaki tedbirleri de artırdı. Kısıtlamanın kaldırıldığı illerden gelenlerin Antalya'ya girişine izin verilirken, çıkışlara ise kısıtlama olmaksızın izin veriliyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-05-05 11:32:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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